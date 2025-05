Nicușor Dan, primul mesaj video: „Viitorul României depinde de cât de uniți ne vom arăta în perioada care urmează”

Nicușor Dan a transmis primul mesaj video, după ce a fost învestit în funcția de președinte al României. El le-a spus românilor că își dorește să păstreze același dialog și aceeași unitate „de care am dat dovadă și în campanie”. „Știu de ce sunt aici. Viitorul României depinde de cât de uniți ne vom arăta în perioada care urmează”, a adăugat șeful statului. „Îmi doresc să păstrăm același dialog și aceeași unitate de care am dat dovadă și în campanie. Acesta a fost atuul nostru – că am lucrat împreună și avem nevoie să continuăm astfel. Viitorul României depinde de cât de uniți ne vom arăta în perioada care urmează”, arată descrierea mesajului video postat de Nicușor Dan pe Titktok.

„Prima zi la Cotroceni. Știu că sunt aici în urma campaniei și voturilor voastre pentru care nu am cuvinte să vă mulțumesc. Știu de ce sunt aici. Vă asigur că vom continua parteneriatul și vom comunica așa cum am comunicat tot până acum”, a transmis șeful statului românilor.

Nicușor Dan: „Avem nevoie de un stat mai eficient și responsabil. Reformele nu mai pot fi amânate”

Nicușor Dan a precizat, după depunerea jurământului în fața Parlamentului, că va fi un președinte „deschis la vocea societății” și că e nevoie de „un stat mai eficient și responsabil”.

„Astăzi am depus jurământul în fața Parlamentului României ca Președinte al țării. Voi fi un președinte deschis la vocea societății și partener al ei. Mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat, ați dezbătut, ați arătat că România e vie. Avem nevoie de un stat mai eficient și responsabil. Deficitul ne afectează stabilitatea, iar reformele nu mai pot fi amânate: în administrație, economie, sănătate, educație, justiție, mediu și cultură”, a scris Nicușor Dan, luni pe Facebook.

Nicușor Dan: „Dacă ne adunăm toate energiile, nu avem cum să nu reușim”

Șeful statului a mai spus că susține parcursul european al Republicii Moldova, sprijină diaspora și cheamă „toate forțele politice să pună interesul național pe primul loc”.

„România are resurse, profesioniști, curaj. Dacă ne adunăm toate energiile, nu avem cum să nu reușim”, a conchis Dan.

Luni, 26 mai, a avut loc ceremonia oficială de învestire a lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României.

Evenimentul s-a desfășurat în plenul reunit al Parlamentului, după validarea mandatului său de către Curtea Constituțională, joi. Nicușor Dan a depus jurământul cu mâna dreaptă pe Biblie şi Constituţie, și a declarat, în cadrul discursului său, că va fi „un președinte deschis la vocea societății”.

După ședința din Palatul Parlamentului, Nicușor Dan a fost așteptat la Palatul Cotroceni, unde a preluat oficial mandatul prezidențial de la președintele interimar Ilie Bolojan.

Citește și: Un român din Germania și-a recuperat BMW-ul care îi fusese furat… furându-l de la noul proprietar