5 Iunie – Ziua Internațională a Mediului dă startul unei veri responsabile

Pe 5 Iunie se sărbătorește Ziua Internațională a Mediului, ocazie cu care BAT România dă startul unei veri responsabile.

În acest an, campania Alege Asumat un Oraș Curat îndeamnă la păstrarea curățeniei pe plaje și la eliminarea deșeurilor și ambalajelor care pot impacta negativ întreg ecosistemul.

BAT România demarează în cadrul platformei Alege Asumat un Oraș Curat o nouă campanie de conștientizare a faptului că gesturile individuale simple pot avea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător. Astfel, noua campanie îndeamnă turiștii la eco-responsabilitate în timpul vacanțelor și la menținerea curățeniei apelor și pe plaje, cu mesaje precum: “Vara asta, lasă doar amintiri la mare, nu deșeuri” sau „Vara asta, lasă doar urme pe nisip, nu ambalaje,” amplasate pe Autostrada Soarelui, dar și prin mijloace de comunicare media și online.

Sute de mii de turiști își petrec anual vacanțele de vară pe litoralul românesc, iar în urma lor rămâne și o cantitate semnificativă de deșeuri, de câteva zeci de tone, potrivit datelor autorităților centralizate de o organizație de profil. Potrivit celor mai recente date oficiale, cel mai frecvent întâlnite tipuri de deșeuri monitorizate pe plajele României sunt cele din polimeri artificiali (peste 85%), urmate de cele din metal, sticlă/ceramică, cauciuc, hârtie/carton, textile și lemn procesat. Totodată, pe litoralul românesc se regăsesc și deșeuri plutitoare sau în mare, precum cele metalice, de plasă, textile, din lemn sau sticlă.

Campania Alege Asumat un Oraș Curat ajunge anul acesta la a 6-a ediție

Campania Alege Asumat un Oraș Curat ajunge anul acesta la a 6-a ediție, BAT fiind totodată recunoscut de Financial Times ca lider în domeniul combaterii schimbărilor climatice în 2024, pentru al 4-lea an consecutiv. În acest context, campania BAT România din acest an se subsumează obiectivelor de sustenabilitate ale companiei, prin promovarea unui comportament eco-responsabil la nivel individual, în situații concrete de zi de zi și care, prin multiplicare, contribuie la construirea unui viitor mai bun.

„Litoralul este unul dintre locurile cele mai afectate de deșeurile lăsate în urmă la finalul verii și, de aceea, anul acesta atragem atenția asupra responsabilității pe care o avem fiecare dintre noi pentru a păstra curate apele și plajele României. Grija față de mediu și comunitate înseamnă responsabilitate la nivelul individual al fiecăruia dintre noi și se traduce prin gesturi mici, consecvente și multiplicate la scară largă, socială.

În cadrul BAT ne-am asumat obiectivul de a construi un viitor mai bun pentru consumatorii noștri, dar și pentru societatea în care trăim și ne dorim ca tot mai mulți oameni să înțeleagă responsabilitatea alegerilor individuale și relevanța gesturilor simple, repetitive și a impactului pe care acestea îl au pentru viitor,” declară Ileana Dumitru, Director Relații Externe al Ariei Europa de Sud-Est, BAT.

Campanii de responsabilitate socială privind protecția mediului înconjurător

În cadrul platformei Alege Asumat un Oraș Curat, BAT România derulează în fiecare an campanii de responsabilitate socială privind protecția mediului înconjurător, cât și pentru conștientizarea importanței politicilor comerciale corecte și responsabile și prevenției accesului minorilor la produse cu tutun și nicotină.

Cei peste 3.000 de angajați ai BAT în România contribuie în fiecare an la multiplicarea mesajelor de conștientizare a importanței gesturilor individuale simple, cu impact major pentru mediu și societate. Anual, entitățile BAT România derulează inițiative interne precum campanii de donare de sânge, de colectare selectivă, donații de textile pentru reutilizare și reciclare sau acțiuni de plantare și împădurire.

Anul acesta, angajații BAT România au plantat peste 5.000 de copaci, contribuind astfel la regenerarea ecosistemului din județul Călărași. Totodată, recipienții pentru băuturi din plastic sau carton utilizați la birou de angajații BAT România au fost înlocuiți anul acesta cu căni ceramice, pentru încurajarea reutilizării și reducerii deșeurilor, astfel reducându-se peste 2 tone de deșeuri anual.

Citește și: Informaţii utile absolvenţilor promoţiei 2024 de la AJOFM Dolj