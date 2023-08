A murit cântărețul și compozitorul italian Toto Cutugno

Cântăreţul şi compozitorul italian Toto Cutugno a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 80 de ani. Decesul a avut loc în spital, scrie Hotnews.

Toto Cutugno, pe numele său real Salvatore Cutugno, a murit la Spitalul San Raffaele din Milano „după o îndelungată suferinţă, care s-a agravat în ultimele luni”, a declarat managerul său, Danilo Mancuso.

În urmă cu 10 ani, Toto Cutugno a fost diagnosticat cu cancer de prostată, afecțiune pe care, susținea el, a învins-o. Boala a recidivat însă, în luna aprilie 2022, artistul italian a suferit complicaţii şi a fost internat de urgenţă în stare critică într-un spital privat având cancer metastatic de prostată.

De-a lungul carierei, Toto Cutugno a compus peste 400 de melodii cântate în întreaga lume de mari artişti, a înregistrat 18 albume şi a vândut peste 100 de milioane de discuri pe întreg mapamondul. Din discografia lui Toto Cutugno amintim: ”Albatros” (1976), ”Come ieri, come oggi, come sempre” (1978), ”La mia musica” (1981), ”L’italiano” (1983), ”Azzura malinconia” (1986), ”Voglio l’anima” (1987), ”Innamorata, innamorato, innamorati” (1987), ”Mediterraneo” (1987), ”Toto Cutugno” (1990), ”Insieme 1992” (1990), ”Non e facile essere uomini” (1992), ”Voglio andare a vivere in campagna” (1995), ”Canzoni nascoste” (1997), ”Il treno va” (2002), ”Cantando” (2004), ”Come noi nessuno al mondo” (2005), ”Un falco chiuso in gabbia” (2008), ”I Miei Sanremo” (2010).

A compus melodii pentru mulţi artişti în vogă – Mireille Mathieu, Johnny Halliday, Michel Sardou, Claude François, Sheila, Domenico Modugno, Gigliola Cinquetti, Joe Dassin, Dalida, Michel Sardou, Adriano Celentano, Gianni Nazzaro, Ricchi e Poveri, Paolo Mengoli, Ornella Vanoni, Stefano Borgia, Luis Miguel, Sandro Giacobbe, Claudia Mori, Drupi, Ray Charles, Peppermint 2, Carene Cheryl, Robert Carpentier, Vicky Leandros, Petula Clark, Olivia Newton John, Marcella, Santino Rochetti, Giorgio Moroder.

Toto Cutugno, îndrăgostit de România

Artistul italian a interpretat pentru prima oară în România în 1993, la Festivalul Cerbul de Aur de la Braşov, unde a impresionat publicul din ţara noastră cântând în limba română melodia populară „Ciobănaş cu trei sute de oi”.

A revenit de numeroase ori în România, declarând: ”Sunt foarte legat emoţional de această ţară, pentru că am cunoscut mulţi români, cu care am lucrat şi am colaborat foarte bine. În România mă simt ca acasă”.

În mai 2022, Cutugno avea programat un concert la Sala Palatului, dar a fost anulat pe fondul problemelor de sănătate ale artistului.

