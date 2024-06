Femeie rănită de o creangă în Parcul Pedagogic din Craiova

O femeia de 64 ani a fost rănită în urmă cu puţin timp, în Parcul Pedagogic din Craiova, după ce a fost lovită de o creangă căzută dintr-un copac. Potrivi pompierilor doljeni, la faţa locului a fost trimisă o ambulanţă SMURD, iar femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri mediclale.

Reprezentanţii ISU Dolj au precizat că victima. o femeie de 64 de ani, din Craiova, era conştientă şi cooperantă. După ce a primit îngrijiri medicale la faţa locului, femeia a fost transportată la spital pentru mai multe investigaţii.

Reprezentanţii RAADPFL Craiova, societatea care administrează parcurile din oraş, au precizat pentru GdS că arborii au fost toaletaţi.

„Am trimis o echipă la faţa locului. Noi am toaletat cât am putut, dar este un parc vechi. Şi în Parcul Romanescu am tăiat copaci imenşi, care erau un pericol. Sunt copaci pe care îi vedem sănătoşi, dar care au probleme”, a declarat Adinel Ilinca, directorul RAADPFL Craiova.

