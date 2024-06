Monica Niculescu: „Nu vă imaginați cât mă bucur că am trecut de acest meci!“

Perechea Monica Niculescu – Cristina Bucșa s-a calificat în optimi la dublu la turneul de la Roland Garros. Meciul a durat trei ore, iar la final românca și jucătoarea spaniolă s-au impus în fața cuplului Sofia Kenin – Bethanie Mattek-Sands, scor scor 2-6, 6-4, 7-6 (9).

Monica Niculescu a explicat cât de grea a fost partida de la Roland Garros cu perechea Sofia Kenin – Bethanie Mattek-Sands.

„Un meci foarte greu. M-am trezit de dimineață și aveam emoții. M-am gândit să le las…că meciul e foarte greu. Am mai jucat cu ele la Miami și ne-au bătut, știam cum joacă Kenin, că nu greșește foarte mult, că dă multe loburi, că trebuie să alergăm foarte mult…Eram greoaie în meci și îmi spuneam: Hai, mișcă! Hai, încearcă mai mult! Nu știu de ce m-am simțit destul de obosită, poate a fost și vremea, dar uite că după trei orei am reușit cumva. Acolo, la 6-6, nici nu știam dacă se joacă până la zece sau la două diferență…Am întrebat arbitrul, mi-a spus că e super tiebreak până la zece”, a spus Monica Niculescu, pentru Prosport.

„Nu cred că am mai trăit asta!“

Apoi, a continuat: „Nu cred că am mai trăit asta la dublu. După meci, antrenorul mi-a spus că am jucat trei ore. Mă bucur că încă îmi pot juca șansa aici la Roland Garros. Îmi doresc să facem echipă bună, să ne meargă bine ca să jucăm în continuare. Comunicăm bine și cu tatăl ei la fel, el vede foarte bine tenisul și ne ajută foarte mult în teren. Cristina este cea mai bună parteneră de dublu de până acum. De trei ani joc la dublu și mi-a fost foarte greu să găsesc pe cineva foarte bun și uite că am găsit-o…Nici nu vă imaginați cât mă bucur că am trecut de acest meci”.

