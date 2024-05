Declinul natalității şi nevoia de finanţare pentru fertilizarea in vitro, dezbătute la Craiova

Natalitatea scăzută devine o problemă din ce în ce mai stringentă în România, la fel ca şi în multe alte părţi ale lumii, iar infertilitatea este una dintre problemele pe care specialiştii din domeniul sănătăţii consideră că este necesar să le aducă în atenţia publică prin campanii de informare şi conştientizare.

În contextul îngrijorător în care în România s-au înregistrat cele mai puține nașteri vii din 1930 încoace, cu 196.858 de nașteri vii, creșterea negativă a populației s-a dublat în ultimii trei ani (2020-2022), anunţă Asociația Sănătate pentru Comunitate. Organizaţia a desfăşurat la Craiova o întâlnire în cadrul Campaniei naționale denumite „Sănătatea Femeii – Împreună pentru sănătate și natalitate”, un demers sprijinit de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și susținut de Merck Romania și Memorial Romania.

17,1% din populaţia aflată la vârsta fertilă se confruntă cu probleme de infertilitate

Evenimentul, găzduit de Consiliul Județean Dolj, a fost al doilea din seria celor 7 programate a fi organizate în diferite orașe din țară. Obiectivul campaniei este de a crește gradul de informarea și conștientizare a populației cu privire la problemele legate de infertilitate cu care se confruntă femeile din România.

Studiul Asociației de Reproducere Umană din România, realizat în 2023, arată că, în prezent, 17,1% din populația la vârstă fertilă se confruntă cu probleme de infertilitate.

52,6% dintre cuplurile chestionate nu au reușit să obțină o sarcină în ciuda încercărilor de peste un an.

10.000 de cupluri au beneficiat de 15.000 lei pentru programe de fertilizare în 2023

Dr. Lote Şurtea, medic ginecolog, spune că este nevoie de programe de finanţare şi promovare a fertilizării in vitro: „Ce am observat în această perioadă? (…) Sunt femei care nu s-au prezentat de ani de zile la medicul ginecolog. Am avut record și de 10-15 ani, femei care nu s-au prezentat la medic. Există acest declin al fertilității cuplurilor din țara noastră, și nu numai, din întreaga Europa. Ce putem noi să facem? O selecție a cuplurilor care necesită fertilizare în vitro. Este salutară această inițiativă de finanțare și promovare a fertilizării în vitro.”

Potrivit datelor Ministerului Sănătăţii, Programul Social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității pentru anul 2023 a avut un buget de 150.000.000 lei, prin care s-a acordat cuplurilor și femeilor singure infertile un sprijin financiar de 15.000 lei. În cadrul programului, au fost primite 26.188 de emailuri şi au fost înregistrate 11.383 de dosare, 10.000 fiind declarate eligibile.

9.322 de beneficiari au semnat contacte şi au beneficiat de voucherul oferit, fiind confirmate 2011 sarcini şi 119 nou născuţi.

Ce arată prognozele privind natalitatea din România

Într-un studiu privind evoluția natalității în România, publicat de Institutul Național de Statistică, specialiștii au realizat și proiecții demografice având la baza diferitele ipoteze, referitoare la rata fertilității, adică numărul de copii născuți de o femeie. Restabilirea fertilității ar reprezenta, în opinia specialiștilor, singura opțiune capabilă să conducă la îmbunătățirea situației demografice a României și eventual, la stoparea declinului demografic în viitor.

O rată a fertilității de 1,5 (prima ipoteză) nu face decât să diminueze proporțiile declinului demografic, în anul 2050 populația României urmând să numere 14 milioane locuitori. Rata fertilității de 2,1 (ipoteza a doua) stopează declinul și asigură redresarea situației, în anul 2050 populația României ajungând la 15 milioane locuitori, potrivit studiului.

Tehnologiile de reproducere sunt din ce în ce mai solicitate

„Infertilitatea este o problemă globală care afectează aproximativ 1/6 din populația adultă. În Europa, de exemplu, se estimează că aproximativ 25 de milioane de cupluri se confruntă cu infertilitate. În plus, populația din UE îmbătrânește rapid din cauza scăderii natalității pe femeie care atinge niveluri scăzute istorice la 1,46. Acest lucru provoacă un impact social-economic pe termen mediu și lung. Numărul mare de cicluri de tratament ART raportat în Europa, aproximativ 1 milion pe an, oferă o perspectivă asupra amplorii cererii pentru astfel de tehnologii de reproducere. Datele ilustrează încrederea tot mai mare în experții în fertilitate și eficacitatea programelor precum FIV în abordarea provocărilor legate de infertilitate de pe tot continentul.

Această campanie, susținută de importanți stakeholderi, demonstrează un model de succes al modului în care abordarea provocărilor legate de fertilitate poate duce la schimbări pozitive în societatea românească”, a precizat Dr. Ousama JABRI, Director General, MERCK Romania.

Campania de informare continuă

„În urmă consultărilor cu reprezentanții Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse am decis să dezvoltăm și să implementăm această campanie care are două componente: una de politică publică în care ne dorim să facem advocacy pentru continuarea Programului Social și în anul 2024, cât și o campanie națională de informare la firul ierbii, care se va adresa populației generale. Campania va fi derulată în șase orașe din țară pe parcursul acestui an”, a precizat Alina Comănescu, fondator Asociației Sănătate pentru Comunitate.

CITEȘTE ȘI: O nouă terapie pentru astm, rezultate promiţătoare în testele preclinice