Care sunt cei mai mari angajatori din Dolj, după pandemie

După încheierea pandemiei, topul primilor 10 angajatori din Dolj nu s-a schimbat. S-a schimbat doar ierarhia, pentru unii dintre angajatori. Unii au urcat în top, datorită numărului în creștere de angajați. Alții s-au menținut sau au scăzut în top, din cauza reducerii numărului de salariați.



GdS a solicitat datele privind top 10 angajatori de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dolj. Cinci sunt firme private, iar cinci angajatori sunt entități de stat. Cu excepția Ford, restul firmelor private din top s-au regrupat în partea a doua a clasamentului, în funcție de numărul de angajați.

Se observă că variația cea mai mare de personal (în special scăderile) sunt înregistrate la unele dintre firmele private. Dar există două firme private la care a crescut ușor numărul de salariați anul acesta față de pandemie. Și la stat au fost fluctuații de personal, dar nu foarte mari.

Cel mai mare angajator – Ford – are mai puțin cu aproape 300 de angajați

Cel mai mare angajator din Dolj rămâne producătorul auto din Craiova. La finele lunii martie 2021, Ford avea 6.055 de angajați. Conform datelor de la ITM Dolj, la aceeași dată în 2022, Ford mai deținea la Craiova 5.789 de angajați. Oficialii Ford România au răspuns că nu au mai prelungit contractele de muncă ale unor persoane angajate pe perioadă determinată.



„Politica Ford a fost mereu aceea de a ajusta nivelul forței de muncă la volumul de producție. Această scădere a numărului de angajați se explică prin încetarea unor contracte temporare de muncă”, au explicat oficialii Ford România, pentru GdS.

Următorii patru angajatori din top sunt entități de stat

Locul doi în topul angajatorilor este deținut de Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova, care totalizează 3.977 de angajați. Anul trecut, CFR era pe locul al treilea, cu 3.726 de angajați. Practic, de anul trecut și până acum, la Sucursala Regională Cai Ferate Craiova s-au făcut angajări.

Potrivit datelor furnizate de ITM Dolj, al treilea mare angajator din județ este Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova. Anul trecut, în martie, avea 3.765 de angajați. Anul acesta, la finele lunii martie și începutul lunii aprilie, cel mai mare spital din Oltenia mai avea 3.757 de angajați, în ușoară scădere față de anul trecut. Anul trecut, Spitalul fusese pe locul doi, în topul angajatorilor.



Locul patru în top este ocupat de Poșta Română SA Sucursala Craiova, cu 2.641 de angajați. Numărul de salariați este în scădere în 2022 față de 2021. În aceeași perioadă a anului trecut, Sucursala din Craiova a Poștei avea 2.658 de angajați, potrivit datelor de la ITM.



Pe locul cinci în rândul angajatorilor se situează tot o instituție de stat, respectiv Universitatea din Craiova. Cu 1.773 de salariați. Anul trecut, aceeași instituție de învățământ avea mai mulți salariați. Atunci avea 1.848 de angajați.

Firmele private, în partea a doua a clasamentului

Pe locul șase se situează CIVITAS PSG, cu activitate de protecție și pază. Firma are, anul acesta, 1.681 de salariați, în scădere față de acceeasi perioadă din 2021. Atunci avea 1.919 angajați.

Locul șapte revine tot unei firme private, care are drept obiect principal de activitate fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții. Casa Noastră SRL are 1.541 de salariați. Aici numărul de angajați a crescut față de anul trecut, când erau 1.454 de angajați la Casa Noastră SRL.



Printre firmele private cu mulți angajați se mai strecoară câte o instituție de stat cu personal mare. Anul acesta, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Dolj are 1.426 de angajați. Ocupă locul opt, în topul angajatorilor. Anul trecut ocupă locul nouă, cu 1.443 de angajați. În 2022 are ceva mai puțin personal, dar se situează pe locul opt.



Locul nouă este ocupat de Distribuție Energie Oltenia, cu 1.399 angajați cu contracte de muncă active. Anul trecut, în aceeași perioada, firma avea1.319 angajați și ocupa locul 10 în top.



Locul 10 este deținut de o firmă privată, Comdata Service (cu activitate de call center), unde a scăzut numărul de angajați. Anul acesta mai sunt 1.271 de persoane angajate la Comdata Service. În aceeași perioadă a anului trecut erau 1.319 persoane angajate, conform datelor de la ITM.

ITM a controlat firmele din domeniul panificației și patiseriei. Ce a descoperit



În perioada 05.04-08.04.2022, ITM Dolj a efectuat controale în cadrul Campaniei Naţionale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii care işi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase și comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate.

„La nivelul județului Dolj, pentru realizarea obiectivelor campaniei, inspectorii de muncă au efectuat 82 acţiuni de control unde s-au constatat 61 deficienţe, inspectorii dispunând măsuri de remediere şi s-au aplicat 44 sancțiuni contravenționale,din care 8 amenzi în valoare de 67.000 lei (o amendă de 20.000 lei a fost aplicată pentru neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă) și 36 avertismente”, informează ITM Dolj, printr-un comunicat de presă.



Principalele deficiențele identificate în timpul controalelor ITM Dolj au fost: „nelegarea la centură de împământare a echipamentelor electrice; lipsa unei instruiri adecvate din punct de vedere al sănătății și securității în muncă; medicina muncii neefectuată; nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal; neevidențierea corectă a timpului de lucru la contractele cu timp parțial; muncă nedeclarată; lipsa evidenței timpului de muncă la punctul de muncă controlat”.