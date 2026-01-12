Meta cere Australiei să revizuiască interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți

Gigantul tehnologic Meta a îndemnat luni guvernul australian să-și reconsidere prima interdicție mondială privind utilizarea rețelelor sociale de către tinerii sub 16 ani. Australia a cerut platformelor mari, inclusiv Meta, TikTok și YouTube, să împiedice utilizatorii minori să dețină conturi, începând cu 10 decembrie 2025.

Companiile care nu se conformează riscă amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (aproximativ 33 milioane de dolari americani).

Conturi blocate de Meta

Meta a raportat că, în săptămâna încheiată pe 11 decembrie 2025, a blocat:

331.000 de conturi de minori pe Instagram

173.000 de conturi pe Facebook

40.000 de conturi pe Threads

Compania a declarat că respectă legislația, dar solicită guvernului australian să colaboreze „constructiv” cu industria pentru a găsi soluții mai eficiente, cum ar fi standarde mai ridicate privind experiențele online sigure și adecvate vârstei.

Preocupări legate de efectele interdicției

Meta avertizează că interdicția poate izola adolescenții de comunitățile online și îi poate împinge către aplicații mai puțin reglementate sau colțuri mai întunecate ale internetului, ceea ce contravine scopului inițial al legii — creșterea siguranței și bunăstării tinerilor.

Meta a cerut ca rețelele de socializare din Australia pentru copiii sub 16 ani să vizeze magazinele de aplicații

Compania a reiterat nevoia ca magazinele de aplicații să verifice vârsta utilizatorilor și să obțină aprobarea părinților înainte ca persoanele sub 16 ani să descarce aplicații. Aceasta ar preveni o „cursă a cârtiței”, fenomen prin care adolescenții migrează către platforme noi pentru a evita interdicția, potrivit France 24.

Inițiative suplimentare

Meta a contribuit la crearea OpenAge Initiative, un grup non-profit care dezvoltă instrumente de verificare a vârstei denumite AgeKeys. Acestea urmează să fie folosite de platformele participante pentru a sprijini respectarea legislației și protecția adolescenților online.

Un purtător de cuvânt al guvernului australian a subliniat că platformele sociale trebuie să răspundă pentru „prejudiciul provocat tinerilor” și să utilizeze datele colectate pentru a se asigura că persoanele sub 16 ani nu accesează platformele.

