Funcție care îți arată esența clipurilor, testată de YouTube

YouTube lucrează la o nouă funcție care ar putea schimba modul în care utilizatorii aleg ce videoclipuri să urmărească. Numită „Discover Previews”. Aceasta folosește inteligența artificială pentru a genera scurte previzualizări ale clipurilor recomandate.

Noua opțiune analizează primele videoclipuri sugerate în feed și selectează automat momentele considerate relevante. Rezultatul este un mini-clip care apare alături de imaginea de copertă, oferind o idee mai clară despre conținutul real al materialului.

Scopul este simplu. Utilizatorii să poată decide mai rapid dacă un clip merită urmărit sau nu, fără să mai fie nevoie să dea click și să piardă timp.

Funcția pare să răspundă unei probleme frecvent criticate pe platformă, mai exact utilizarea excesivă a titlurilor și miniaturilor înșelătoare. În teorie, aceste previzualizări ar putea ajuta la identificarea mai rapidă a conținutului care nu corespunde așteptărilor.

Pentru utilizatori, experiența ar putea deveni mai eficientă. În loc să deschidă fiecare videoclip, aceștia pot vedea rapid fragmente relevante și pot decide dacă îl urmăresc integral, îl salvează sau îl ignoră.

În același timp, funcția ar putea influența modul în care creatorii își construiesc conținutul. Deoarece momentele selectate sunt generate automat și nu pot fi controlate direct, strategiile bazate pe clickbait ar putea deveni mai puțin eficiente.

Există însă și posibile efecte negative. Dacă previzualizarea oferă deja cele mai interesante secvențe, unii utilizatori ar putea renunța să mai urmărească întregul videoclip.

De asemenea, accesul rapid la momentele-cheie ar putea reduce timpul total de vizionare, un indicator important pentru performanța conținutului în algoritmii YouTube.

