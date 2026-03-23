Ministrul Apărării: România poate trimite militari care să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunţat că România ar putea trimite militari pentru a ajuta la operațiuni de deminare în zona Strâmtorii Ormuz. Acesta a subliniat însă că nu a fost luată încă o decizie, fiind necesară o corelare cu ceilalți aliați.

„Deocamdată s-a luat o decizie ca România, alături de alte țări, să sprijine o astfel de situație. Președintele României a anunțat asta. Analizăm, în funcție și de disponibilitatea celorlalți parteneri, care este necesarul, raportat la disponibilitatea noastră. Am căpătat ceva experiență cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani.

Putem participa cu ofițeri de stat major, eventual cu schimb de informații care pot ajuta la astfel de situații, inclusiv cu personal care a căpătat experiență în ultimii ani pe zona de deminare. Dar este o chestiune în discuție, în funcție și de disponibilitatea celorlalți parteneri. Vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menținem această disponibilitate”, a declarat Radu Miruță, conform digi24.ro

Reamintim că România a decis să se alăture declarației inițiate de Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia, privind asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut vineri, 20 martie, de președintele Nicușor Dan.

