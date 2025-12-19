ByteDance semnează acord pentru a evita interdicția TikTok în SUA

ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, a semnat un acord cu investitori americani și globali pentru a-și continua operațiunile în Statele Unite, a anunțat CEO-ul Shou Zi Chew angajaților.

Conform acordului, jumătate din societatea mixtă va fi deținută de un grup de investitori, inclusiv Oracle, Silver Lake și firma emirateză MGX. ByteDance va păstra 19,9%, iar fiecare dintre Oracle, Silver Lake și MGX va deține 15%. Restul de 30,1% va fi deținut de afiliații investitorilor existenți ai ByteDance.

Acordul, programat să se finalizeze pe 22 ianuarie, marchează sfârșitul anilor de eforturi ale Washingtonului de a forța vânzarea TikTok din motive de securitate națională.

Contextul legal și politic

În aprilie 2024, Congresul SUA adoptase o lege pentru a interzice TikTok, cu excepția cazului în care aplicația era vândută. Aplicarea legii a fost amânată până în 2025, în timp ce administrațiile Trump și Biden au negociat structura tranzacției. Președintele Trump a menționat că a discutat telefonic cu președintele Chinei, Xi Jinping, care a aprobat acordul.

Casa Albă a confirmat că Oracle va licenția algoritmul de recomandare TikTok, pentru a asigura conformitatea cu regulile de securitate. Algoritmul urmează să fie re-antrenat pe baza datelor utilizatorilor americani.

Critici și reacții

Acordul a fost criticat de senatorul democrat Ron Wyden, care a declarat că măsurile nu protejează confidențialitatea utilizatorilor americani. El a atras atenția că nu este clar dacă algoritmul TikTok va fi acum mai sigur.

Unii utilizatori și antreprenori au reacționat cu prudență. Tiffany Cianci, proprietară de mică afacere cu peste 300.000 de urmăritori pe TikTok, și-a exprimat speranța că experiența utilizatorilor și a micilor afaceri va rămâne neschimbată. Peste 7 milioane de mici afaceri își promovează produsele și serviciile pe TikTok în SUA.

Implicări internaționale

Acordul reflectă tensiunile comerciale și geopolitice dintre SUA și China, TikTok devenind un simbol al relațiilor bilaterale. Alvin Graylin, lector la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, a comentat că decizia reprezintă mai mult o dezescadare calibrată decât o capitulare, permițând ambelor țări să revendice o victorie politică.

