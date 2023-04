Româncă selectată de NASA pentru o misiune analogică pe Marte

NASA a selectat șase participanți pentru a se îmbarca în prima misiune analogică de un an, într-un habitat pentru a simula viața pe Marte. O româncă face parte din echipaj, potrivit NASA.

CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) este o misiune terestră. Aceasta va începe în luna iunie la Centrul Spațial Johnson al agenției din Houston.

Misiunea este prima din cele trei care vor simula, timp de câte un an, viața pe suprafața planetei Marte. Membrii echipajului vor trăi și vor lucra într-un habitat de 1.700 de metri pătrați.

Cercetătorii vor simula provocările unei misiuni umane pe Marte, inclusiv:

– limitările de resurse,

– defecțiunile echipamentelor,

– întârzierile de comunicare,

– alți factori de stres din mediul înconjurător.

Kelly Haston, comandant



Haston este un cercetător cu experiență în construirea de modele de boli umane. Ea a condus proiecte inovatoare bazate pe celule stem care derivă mai multe tipuri de celule pentru munca în infertilitate, boli hepatice și neurodegenerare.

Haston a obținut o licență în arte în biologie integrativă și un master în arte în endocrinologie de la Universitatea din California, Berkeley și un doctorat în științe biomedicale de la Universitatea din California, San Francisco (UCSF) și Universitatea Stanford din Palo Alto, California.

Ross Brockwell, inginer de zbor

Brockwell, din Virginia Beach, este inginer și administrator de lucrări publice. Munca sa se concentrează pe infrastructură, proiectarea clădirilor, operațiuni și leadership organizațional.

Brockwell a obținut o licență în știință în inginerie civilă de la Georgia Institute of Technology din Atlanta și un master în aeronautică de la California Institute of Technology din Pasadena. El deține certificări profesionale de la U.S. Green Building Council, Institutul pentru Infrastructură Durabilă și este comisar de planificare certificat.

Nathan Jones, ofițer medical

Jones, din Springfield, Illinois, este un medic de urgență certificat de consiliu, specializat în medicină prespitalicească și de urgență. În prezent, lucrează ca medic de urgență, director medical de urgență la Spitalul Springfield Memorial. Jones este, de asemenea, profesor asociat de medicină de urgență la Southern Illinois University School of Medicine.

El a obținut o licență în biologie moleculară și celulară de la Universitatea Illinois din Urbana-Champaign. Are un doctorat în medicină de la Southern Illinois University School of Medicine. A absolvit un rezidențiat în medicină de urgență la Universitatea din Illinois, Colegiul de Medicină din Peoria.

Alyssa Shannon, ofițer științific

Shannon, din Sacramento, California, este asistent medical avansat la Universitatea din California, Davis, Medical Center. Ea are un interes puternic pentru vizualizarea datelor și utilizarea datelor exacte pentru a îmbunătăți rezultatele pacienților.

Shannon a lucrat inițial ca profesor de școală primară înainte de a se întoarce la școală pentru a obține o licență în științe în asistență medicală. După ce a lucrat ca asistent medical înregistrat în telemetrie, ea a obținut un Master of Science de la UCSF ca asistent medical specialist în domeniul cardiovascular, cu o specialitate în genetică.

Trevor Clark, membru al echipajuluivă

Clark, din Thousand Oaks, California, este inginer principal principal în industria aerospațială și de apărare. El dezvoltă algoritmi de învățare automată și rețele neuronale profunde pentru a îmbunătăți capacitățile sistemelor de senzori avansate cu inteligență artificială.

Clark a obținut o licență în științe în inginerie electrică de la Academia Forțelor Aeriene din SUA și a fost angajat ca ofițer al Forțelor Aeriene după absolvire. El a obținut un master în inginerie electrică de la Universitatea de Stat din California, Fresno, în timp ce era încă în serviciu. Clark s-a separat cu onoare de Forțele Aeriene la gradul de maior.

Anca Șelariu, membru al echipajului

Șelariu, de origine română, este microbiolog în Marina SUA. Experiența ei cuprinde descoperirea și fabricarea vaccinurilor virale, dezvoltarea terapiei genice și managementul proiectelor de cercetare a bolilor infecțioase.

Șelariu a obținut o diplomă de licență în filologie la Universitatea Transilvania, România, o diplomă de licență în biochimie la Universitatea Montclair, New Jersey, și un doctorat în științe biomedicale interdisciplinare la Universitatea Rutgers, New Jersey.

De asemenea, a absolvit o bursă postdoctorală la Prion Research Center, Colorado State University din Fort Collins

Prin misiunile Artemis, NASA va trimite prima femeie și prima persoană de culoare pe Lună. Lecțiile învățate pe și în jurul Lunii și activități precum CHAPEA la sol vor pregăti NASA pentru următorul salt uriaș: trimiterea astronauților pe Marte.

