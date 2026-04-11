Ucraina s-a confruntat cu numeroase atacuri rusești în noaptea de vineri spre sâmbătă. Chiar înainte de Paște, atacurile aeriene au făcut zeci de victime și au distrus numeroase clădiri civile, anunță autoritățile ucrainene, transmite Mediafax.

Rusia a lansat 160 de drone asupra Ucrainei peste noapte, iar apărarea aeriană a doborât 133 dintre acestea, a anunțat Live Ukraine. Cel puțin 20 de drone au lovit ținte provocând victime și pagube însemnate.

Un băiat de 14 ani, printre victimele din Ucraina

La Sumî, rușii au lovit de două ori clădiri rezidențiale din oraș. Cel puțin 17 persoane au fost rănite, inclusiv un băiat de 14 ani. Cele mai multe victime sunt persoane în vârstă, au transmis ucrainenii. La Odesa, o dronă rusească a lovit o zonă rezidențială omorând două persoane și rănind alte două. Zeci de clădiri au fost avariate, precum și elemente de infrastructură energetică, industrială și de transport.

În regiunea Poltava o persoană a fost ucisă și o alta rănită din cauza prăbușirii unor resturi de dronă În regiunea Dnipropetrovsk au fost mai multe atacuri care au avariat case și vehicule, iar la Harkov a fost lovită o clădire administrativă, au precizat ucrainenii.

