Programul de Paște al marilor magazine. Când se închid astăzi

Programul de Paște al marilor magazine suferă modificări în această perioadă. În ziua de Paște, toate lanțurile mari de magazine vor fi închise, însă supermarketurile sunt deschise inclusiv astăzi, iar unele și în a doua zi de Paște.

Programul de Paște la Kaufland

Sâmbătă, 11 aprilie, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00. Magazinul din Promenada Mall Sibiu se aliniază la programul centrului comercial. Excepție fac magazinele din Miercurea Ciuc, Sovata, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc și Gheorgheni, care vor avea program extins până la ora 21:30, respectiv magazinul din Sfântu Gheorghe, până la ora 22:30.

În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie, toate magazinele Kaufland vor fi închise. În a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie, magazinele vor avea program scurt, între orele 09:00 și 18:00. Excepție fac locațiile din orașele menționate anterior, care vor funcționa după programul extins. De asemenea, magazinul din incinta Promenada Mall Sibiu va fi deschis între orele 09:00 și 22:00.

Programul de Paște la Auchan

Astăzi, 11 aprilie, magazinele se vor închide la ora 18:00. Excepție face magazinul Auchan din AFI Cotroceni din București, care va fi deschis până la ora 20.00. Pe 12 aprilie singurul magazin deschis va fi în AFI Cotroceni, în intervalul 14:00-22:00. Pe 13 aprilie majoritatea magazinelor Auchan se vor deschide la ora 10:00. Excepție face magazinul din Atac Sibiu, care se va deschide de la ora 08.00. Pe 14 aprilie se revine la prgram normal.

Program Carrefour

Magazinele din rețeaua supermarketurilor Carrefour vor fi închise în ziua de Paște.

Hipermarketuri Carrefour:

11 aprilie: 07:00-19:00

12 aprilie: închis

Carrefour Market

11 aprilie: 07:00-18:00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 09:00-18:00

Carrefour Express:

10 aprilie: 07:00-22:00

11 aprilie: 07:00-18:00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 09:00-18:00

Program magazine Penny de Paște 2026

11 aprilie: 07:00-18:00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 10:00-18:00

Program Lidl de Paște 202

Sâmbătă, 11 aprilie 2026, programul va fi în intervalul 07:00 – 18:00;

Duminică, 12 aprilie și luni, 13 aprilie 2026: toate magazinele Lidl din țară vor fi închise.

Începând cu ziua de marți, 14 aprilie 2026, toate magazinele Lidl vor reveni la programul normal de funcționare.

