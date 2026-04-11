Alertă în Dolj: Doi minori dispăruți dintr-un centru din Calafat sunt căutați de poliție

Polițiștii din Calafat au fost sesizați de o angajată a unui centru de tip familial despre dispariția a doi minori care au părăsit locația și nu au mai revenit.

Cine sunt cei doi adolescenți dispăruți

Este vorba despre doi băieți, în vârstă de 16 și 17 ani, dați dispăruți după ce au plecat din centru fără a se mai întoarce.

🔎 Semnalmentele minorilor

MIHAI MIHAI-ARON (16 ani)

Înălțime: 1,70 m,

Ten: măsliniu,

Păr: negru,

Ochi: căprui,

Îmbrăcăminte: pantaloni jeans negri, geacă neagră.

BURDUȘEL ȘTEFAN-CRISTIAN (17 ani)

Înălțime: 1,76 m,

Ten: măsliniu,

Păr: negru,

Ochi: căprui,

Îmbrăcăminte: pantaloni jeans negri, maiou alb, geacă neagră.

Apel către populație

IPJ Dolj face un apel la cetățeni: orice informație care poate ajuta la găsirea minorilor trebuie transmisă de urgență la numărul 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.

