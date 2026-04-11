Alegeri decisive în Ungaria: Péter Magyar miroase victoria în fața lui Viktor Orbán

În ajunul alegerilor extrem de importante și aprige din Ungaria, cei doi rivali principali își duc campaniile electorale până la capăt. Péter Magyar încearcă să pună capăt celor 16 ani de guvernare continuă a partidului Fidesz al lui Viktor Orbán.

Fidesz se confruntă cu cea mai mare provocare din ultimii ani, în timp ce Péter Magyar atrage susținători din toate categoriile sociale și domină sondajele.

Proteste masive și energie anti-guvernamentală

Zeci de mii de oameni au umplut Heroes’ Square din Budapesta, într-o demonstrație fără precedent împotriva actualei puteri.

Orbán a fost susținut de Donald Trump și JD Vance, consolidând imaginea sa de lider cu influență globală, dar și controversat în relația cu Uniunea Europeană și Ucraina.

Tineri vs. sistem: dorința de schimbare

Tot mai mulți alegători tineri își exprimă nemulțumirea față de actualul sistem, susținând mișcarea Tisza, potrivit BBC.

O eventuală victorie a opoziției ar putea marca finalul unei epoci politice și începutul unei restructurări majore a instituțiilor statului.

