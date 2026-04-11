(VIDEO) Misiune istorică încheiată cu succes. Echipajul Artemis II a revenit pe Pământ „fericit și sănătos”

Echipajul Artemis II a revenit în siguranță pe Pământ după o aterizare perfectă în Oceanul Pacific, marcând finalul unei misiuni istorice de nouă zile.

Nava Orion a atins o distanță record de peste 406.000 km față de Pământ, stabilind un nou reper pentru explorarea umană în spațiu.

Momente tensionate la reintrarea în atmosferă

Echipajul a trecut printr-o pană de comunicații de șase minute în timpul reintrării, un moment de rutină dar extrem de stresant.

Comandantul Reid Wiseman a confirmat că toți membrii echipajului sunt sănătoși. Oficialii NASA au declarat că astronauții sunt într-o formă excelentă.

Ce urmează după revenirea pe Pământ

După verificările medicale, astronauții se vor reuni cu familiile lor și vor reveni la centrul de control din Houston, potrivit BBC.

Potrivit NASA, această misiune marchează începutul unei noi etape în explorarea umană a spațiului. Astfel, se deschide drumul pentru viitoare călătorii spre Lună.

