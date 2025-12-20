Raport al serviciilor americane: Putin vrea să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa

Președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa care au aparținut fostului imperiu sovietic, avertizează rapoartele serviciilor secrete americane. Informația a fost comunicată de către șase surse familiarizate cu situația, pentru agenția Reuters.

Aceste rapoarte contrazic afirmațiile făcute de liderul de la Kremlin, referitor la faptul că ar reprezenta o amenințare pentru Europa. Cel mai recent dintre rapoarte datează de la sfârșitul lunii septembrie, potrivit uneia dintre sursele citate.

Putin râvnește atât la întreaga Ucraină, cât și la teritoriile fostelor state din blocul sovietic

Informațiile se aliniază în mare măsură cu opiniile liderilor europeni și ale agențiilor de spionaj, potrivit cărora Putin râvnește atât la întreaga Ucraină, cât și la teritoriile fostelor state din blocul sovietic, inclusiv la membrii alianței NATO, potrivit surselor.

„Informațiile au arătat întotdeauna că Putin vrea mai mult. Europenii sunt convinși de acest lucru. Polonezii sunt absolut convinși de acest lucru. Țările baltice cred că ele sunt primele”, a declarat Mike Quigley, membru democrat al Comitetului de Informații al Camerei Reprezentanților, într-un interviu acordat Reuters.

În prezent, Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei

În prezent, Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, părți din regiunile Zaprojie și Herson, inclusiv cea mai mare parte din Luhansk și Donețk, dar și peninsula Crimeea.

Putin susține că peninsula Crimeea și toate cele patru provincii aparțin Rusiei. Trump presează Kievul să-și retragă forțele din Donețk din zonele pe care încă le controlează, ca parte a unui acord de pace propus. Totuși, această cerere este respinsă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În ultima perioadă au existat negocieri asupra planului de pace în 20 de puncte cu oficiali ucraineni, ruși și europeni. Deși oficialii americani afirmă că au înregistrat progrese, există în continuare diferențe majore în ceea ce privește problemele teritoriale.

Unii oficiali ai administrației Trump au recunoscut că Vladimir Putin ar putea fi reticent să se mulțumească cu mai puțin decât obiectivul său inițial de a cuceri Ucraina.

„Nu știu dacă Putin vrea să încheie un acord sau dacă Putin vrea să cucerească întreaga țară. Acestea sunt lucruri pe care le-a spus deschis”, a declarat vineri secretarul de stat Marco Rubio într-o conferință de presă.

Citeşte şi: TVA ar putea rămâne la 11% pentru HORECA