TVA ar putea rămâne la 11% pentru HORECA

În noiembrie, Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că înclină pentru menţinerea la 11%, dar că o decizie urma să fie luată în procesul de pregătire a elaborării bugetului.

Potrivit informaţiilor obţinute de profit.ro, decizia este acum de a menţine cota redusă de TVA pentru accest sector menţionat.

Menţinerea cotei reduse de TVA la HORECA a presupus şi consultări

Menţinerea cotei reduse de TVA la HORECA a presupus şi consultări cu Comisia Europeană, în contextul în care România este în procedură de deficit excesiv şi a avut anul trecut un deficit bugetar pe standard ESA (standardul UE) de 9,3% din PIB, cel mai ridicat din UE. Pentru anul acesta, deficitul cash (standardul naţional) şi ESA este planificat la 8,4%.

„Este o discuţie legată de HORECA. Este o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare în discuţiile pe care le vom avea de elaborare a bugetului. ANAF are date în privinţa încasărilor din HORECA în ultimele luni, în trimestrul al treilea. Vom discuta aceste date cu premierul şi vom lua o decizie. Eu înclin să rămânem cu cota de 11% pentru 2026”, spunea Alexandru Nazare în noiembrie.

