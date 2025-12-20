1.7 C
Craiova
sâmbătă, 20 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateTVA ar putea rămâne la 11% pentru HORECA

TVA ar putea rămâne la 11% pentru HORECA

De Magda Dragu
TVA ar putea rămâne la 11% pentru HORECA
TVA ar putea rămâne la 11% pentru HORECA

În noiembrie, Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că înclină pentru menţinerea la 11%, dar că o decizie urma să fie luată în procesul de pregătire a elaborării bugetului.

Potrivit informaţiilor obţinute de profit.ro, decizia este acum de a menţine cota redusă de TVA pentru accest sector menţionat.

Menţinerea cotei reduse de TVA la HORECA a presupus şi consultări

Menţinerea cotei reduse de TVA la HORECA a presupus şi consultări cu Comisia Europeană, în contextul în care România este în procedură de deficit excesiv şi a avut anul trecut un deficit bugetar pe standard ESA (standardul UE) de 9,3% din PIB, cel mai ridicat din UE. Pentru anul acesta, deficitul cash (standardul naţional) şi ESA este planificat la 8,4%.

„Este o discuţie legată de HORECA. Este o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare în discuţiile pe care le vom avea de elaborare a bugetului. ANAF are date în privinţa încasărilor din HORECA în ultimele luni, în trimestrul al treilea. Vom discuta aceste date cu premierul şi vom lua o decizie. Eu înclin să rămânem cu cota de 11% pentru 2026”, spunea Alexandru Nazare în noiembrie.

Citeşte şi: Patru persoane, rănite într-un accident în care au fost implicate trei maşini

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA