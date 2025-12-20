Patru persoane, rănite într-un accident în care au fost implicate trei maşini

În urma unui accident în care au fost implicate trei maşini, produs sâmbătă dimineaţă, pe centura Timişoare, patru persoane au fost rănite.

”Pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara intervin pentru asigurarea măsurilor PSI şi prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe VTM (Drumul Boilor)”, anunţă ISU Timiş, conform news.ro.

În accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme în care se aflau şase persoane.

Echipajele medicale au transportat 4 victime la spital – trei bărbaţi şi o femeie. Cele patru persoane au suferit multiple traumatisme, însă sunt conştiente şi cooperante.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de primă intervenţie si comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD, precum şi două ambulanţe SAJ, dintre care una cu medic.