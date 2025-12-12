Ucraina extinde atacurile asupra infrastructurii energetice ruse: prima lovitură asupra unei platforme petroliere din Marea Caspică

Ucraina a confirmat primul atac asupra infrastructurii petroliere ruse din Marea Caspică, vizând platforma Filanovsky a companiei Lukoil. Misiunea, neraportată anterior, marchează o nouă extindere strategică a țintelor în cadrul campaniei menite să reducă veniturile energetice care alimentează efortul de război al Rusiei.

Campania Ucrainei: o intensificare fără precedent

Din august, Kievul aproape a dublat numărul atacurilor asupra instalațiilor energetice rusești, vizând nu doar rafinării, ci și terminale de export, conducte, petroliere și acum foraje offshore. Noiembrie a fost luna cu cele mai multe atacuri înregistrate până acum.

Ținte repetate și strategii de degradare pe termen lung

Atacurile multiple asupra acelorași instalații – precum rafinăria Rosneft din Saratov, lovită de cel puțin opt ori – urmăresc împiedicarea reparațiilor și scoaterea din funcțiune a unor capacități critice. Experții susțin că incendiile repetate ar putea cauza daune structurale pe termen lung, potrivit CNN.

Extinderea atacurilor asupra exporturilor rusești

Kievul nu mai limitează impactul la piața internă rusă. Terminale cheie precum Novorossiisk, Tuapse și Ust-Luga au fost vizate în mod repetat. Conducta Drujba, care aprovizionează câteva state UE, a fost atacată de cinci ori, generând tensiuni cu Ungaria.

Petroliere și riscuri geopolitice

Atacurile asupra petrolierelor sancționate din Marea Neagră au provocat reacții dure din partea Moscovei și au atras implicații diplomatice cu Turcia. Ucraina insistă că lovirea fluxurilor comerciale rusești este singura cale de a limita finanțarea războiului.

Sprijinul SUA și al Europei pentru strategia energetică a Ucrainei

Washingtonul și mai multe capitale europene și-au intensificat sprijinul inteligence pentru Kiev, considerând că slăbirea fluxurilor energetice rusești poate forța Kremlinul să revină la negocieri. Scăderea prețurilor petrolului la nivel global a încurajat această abordare.

Impactul economic asupra Rusiei

Sectorul petrolier rus procesează cu aproximativ 6% mai puțin decât anul trecut, generând penurii de combustibil în unele regiuni. Veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut în noiembrie cu aproape 34% față de anul anterior, iar sancțiunile recente impuse de SUA afectează companii-cheie precum Rosneft și Lukoil.

Cât poate rezista Rusia?

Deși Rusia menține o poziție fermă în negocieri, experții avertizează că deteriorarea infrastructurii energetice și declinul veniturilor ar putea slăbi rezistența economică a Kremlinului. Totuși, presiunea asupra Ucrainei pentru concesii rămâne un factor complicat.

Citește și: Primăria Craiova suplimentează bugetul pentru iluminatul public al orașului și salubrizare