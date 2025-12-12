Primăria Craiova suplimentează bugetul pentru iluminatul public al orașului și salubrizare

Ieri, consilierii locali au fost chemați de urgență să voteze rectificarea bugetului. După cum se specifică în proiectul de hotărâre: „se impune rectificarea, în regim de urgență, a bugetului local al municipiului Craiova“. Drept urmare, banii au plecat către firma care se ocupă de iluminatul orașului și către societatea care se îngrijește de salubrizare. Grosul, însă, a fost distribuit către unitățile de învățământ, asistență socială, sport, agrement și reparații străzi.

O sumă importantă a fost alocată iluminatului public, peste 2 milioane de lei:

“Având în vedere că valoarea plăților până la sfârșitul anului 2025 depășește prevederile, propunem suplimentarea fondurilor cu suma de 2. 522 mii lei pentru activitatea iluminat public, sumele solicitate fiind necesare pentru achitarea obtigațiilor de plăți până la sfirșitul anului 2025”.

În HCL se spune că în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 pentru iluminatul public au fost alocați 22.325 mii de lei, plus alte 10.400 de mii de lei și încă alte 11.925 mii de lei.

Bani pentru Salubritate

În urma rectificării, alte două milioane de lei sunt alocate către SC Salubritate pentru achitarea facturii către ADI ECODOLJ.

Având în vedere cele prezentate, solicităm suplimentarea fondurilor cu suma de 2.045 mii lei pentru achitarea facturii către ADI ECODOLJ aferente lunii septembrie 2025.

Tot către Salubritate pleacă și suma de 2,600 milioane de lei pentru plata lucrărilor efectuate de către SC Salubrirate SRL.

În timpul ședinței au fost consilieri care au cerut lămuriri: „ Craiovenii trebuie să știe că mai dați aproape 5 milioane de lei pentru curățenia stradală. Dați peste 2,5 de milioane la firma de iluminat”, a spus consilierul local Emilia Neagu.

Reprezentantul primăriei a venit cu următoarele lămuriri: „Dăm 2.045 mii de lei pentru gunoiul menajer care se plătește din taxa de salubrizare și 2.600 milioane de lei pentru salubrizarea stradală. Sunt două lucruri diferite și se plătesc din surse diferite”, a explicat Daniela Militaru.

Alte sume de bani au plecat către unitățile de învățământ, asistența socială, sport, agrement, întreținere mobilier urban și reparații străzi.