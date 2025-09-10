Polonia doboară drone rusești deasupra teritoriului său, în premieră de la începutul războiului din Ucraina

Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile sisteme de apărare aeriană, precum și cele ale NATO, pentru a doborî drone care i-au încălcat spațiul aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei. Este prima dată de la începutul invaziei ruse în Ucraina când Varșovia recurge la arme împotriva unor obiecte aeriene rusești intrate pe teritoriul său.

„O operațiune este în curs de desfășurare legată de încălcarea repetată a spațiului aerian polonez. Armata a folosit arme împotriva obiectelor”, a transmis premierul Donald Tusk pe platforma X, adăugând că se află în „contact constant” cu președintele Karol Nawrocki și cu comandantul operațional al armatei.

Mobilizarea forțelor armate și restricții aeriene

Comandamentul militar polonez a confirmat desfășurarea unei operațiuni pentru „neutralizarea” țintelor și a avertizat populația din regiunile Podlaskie, Mazowieckie și Lublin să rămână în locuințe. Autoritățile au subliniat, de asemenea, că cetățenii nu trebuie să se apropie de eventualele resturi căzute ale dronelor.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că este în contact direct cu NATO și a îndemnat la calm, cerând respectarea instrucțiunilor armatei și poliției.

În timpul nopții, patru aeroporturi — inclusiv cele două din Varșovia, precum și cele din Lublin și Rzeszów — au fost temporar închise, măsura fiind asociată „activităților militare neplanificate” menite să asigure securitatea statului. Rzeszów, situat în sud-estul țării, este un nod logistic crucial pentru transportul de armament către Ucraina.

Reacții internaționale și context regional

Incidentul a atras atenția Statelor Unite. Senatorul democrat Dick Durbin a avertizat că încălcările repetate ale spațiului aerian NATO de către dronele rusești reprezintă un semnal de testare a hotărârii Occidentului. „După carnagiul pe care Putin continuă să-l facă în Ucraina, aceste incursiuni nu pot fi ignorate”, a scris Durbin pe X.

Situația tensionată apare la doar o zi după ce președintele polonez Karol Nawrocki a avertizat că Vladimir Putin ar putea extinde războiul și către alte țări europene. „Nu avem încredere în bunele intenții ale lui Vladimir Putin”, a subliniat acesta într-o conferință la Helsinki.

Polonia se află de multă vreme în alertă maximă privind securitatea spațiului său aerian, mai ales după incidentul din 2022, când o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat polonez, provocând moartea a două persoane. Totuși, până acum nu au existat cazuri confirmate de drone rusești doborâte de apărarea poloneză.

Îngrijorări suplimentare înaintea exercițiilor militare ruso-belaruse

Tensiunile cresc și în contextul în care Rusia și Belarus urmează să înceapă vineri exerciții militare comune, care au alimentat temerile legate de securitatea regională. Ca măsură de precauție, Polonia a anunțat marți că va închide granița cu Belarus, iar Lituania a anunțat întărirea controalelor la frontieră, potrivit The Guardian.

