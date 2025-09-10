A început şcoala, elevii trebuie să-și reînoiască abonamentele RAT

Dat fiind faptul că noul an școlar a început, elevii trebuie să-şi reînoiască vechile carduri sau cei care nu deţin astfel de titlurilor de călătorie să solicite eliberarea de la RAT Craiova. Procedura se repetă la începutul fiecărui an şcolare pentru elevii care folosesc mijloacele de transport în comun. Şcolarii trebuie doar să se prezinte la tonetele RAT cu carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.



Este cunoscut faptul că începând cu anul 2023, elevii folosesc pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun carduri contactless reîncărcabile.

Cu privire la emiterea titlurilor de călătorie pentru elevi (carduri noi) sau reînnoirea acestora (carduri emise anterior și valabile până la data de 31.08.2025), reprezentanţii RAT SRL Craiova spun că sunt necesare următoarele documente:

1) Carnetul de elev, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului și numărul matricol sau adeverință emisă de unitatea de învățământ pentru anul şcolar în curs, în original, după cum urmează:



– Pentru perioada de valabilitate 01-30 septembrie 2025 – carnetul de elev vizat pentru anul școlar anterior, cu excepția elevilor ce vor urma clasa IX-a sau care au terminat clasa XII-a, cărora li se va reînnoi titlul de călătorie doar pe baza adeverinței emisă de unitatea de învățământ unde vor urma cursurile anului școlar 2025-2026.



– Pentru perioada de valabilitate 01 octombrie 2025 – 31 august 2026 – carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs/ adeverința emisă de unitatea de învățământ.

2) Carte de identitate, în original, pentru elevii cu vârsta peste 14 ani;

3) Certificat de naștere, în copie, pe suport hârtie sau electronic, pentru elevii cu vârsta sub 14 ani.

4) În situația emiterii cardurilor noi, se va prezenta și „Declarația de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către RAT Craiova”, care, pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 16 ani, va fi completată și semnată de către părinții/ tutorii/ reprezentanții legali ai acestora. Aceasta poate fi solicitată la punctele de vânzare a biletelor sau poate fi descărcată accesând linkul http://www.rat-craiova.ro/docs/informare-si-consimtamant.pdf.

Toamna schimbărilor

Într-o primă fază aceste carduri vor fi încărcate (alimentate) până la finalul anului 2025, urmând ca apoi acestea să fie încărcate până la finalul anului şcolar, în august 2026. Elevii care circulă cu mijloacele de transport în comun au obligația de a avea asupra lor și de a valida cardul de călătorie la urcarea în mijloacele de transport.

Tot din luna septembrie, operatorul de transport local a scumpit biletele şi abonamentele. Preţul unei călătorii cu autobuzul sau tramvaiul a crescut cu 33%, de la 3 lei cât era un bilet la 4 lei. De asemenea, preţul unui abonament pe toate liniile va creşte şi el cu 20%, de la 100 la 120 de lei. Totodată operatorul a stabilirea unui tarif de 10 lei/bucată, inclusiv TVA, pentru achiziția unui card sau pentru înlocuirea celor pierdute sau deteriorate