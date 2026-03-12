Guvernul aprobă un împrumut de 500 milioane euro pentru Autostrada Autostrada Sibiu–Pitești

Guvernul României a adoptat în ședința de astăzi două proiecte de lege importante, care vizează cooperarea la frontiera cu Republica Moldova și finanțarea unui proiect major de infrastructură rutieră.

Control coordonat la punctul feroviar Fălciu – Cantemir

Primul proiect de lege vizează ratificarea acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republica Moldova privind introducerea controlului coordonat în punctul feroviar de trecere a frontierei Fălciu – Cantemir.

Acordul a fost semnat la București pe 1 octombrie 2025 și stabilește un mecanism prin care autoritățile din cele două state vor efectua verificările într-un singur punct, în gara Fălciu.

Spre deosebire de alte puncte de frontieră, unde verificările se fac doar pe sensul de intrare, în acest caz controlul va fi realizat pe ambele sensuri de circulație.

Măsura are mai multe obiective:

facilitarea tranzitului de persoane,

accelerarea transportului de mărfuri,

fluidizarea traficului la frontieră,

dezvoltarea unor rute feroviare alternative de transport.

De asemenea, acordul ar permite redeschiderea punctului feroviar Fălciu – Cantemir, care nu mai funcționează din anul 2010.

Autoritățile consideră că această conexiune este importantă deoarece va contribui la reconectarea Republicii Moldova la coridoarele feroviare europene și la dezvoltarea transportului către porturile românești, inclusiv către Portul Constanța.

Documentul va avea o valabilitate inițială de 12 luni, după care mecanismul va fi evaluat de autoritățile competente.

Împrumut de 500 milioane euro pentru Autostrada Sibiu – Pitești

Al doilea proiect de lege aprobat de Guvern vizează contractarea unui împrumut de 500 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții, pentru finanțarea lucrărilor la Autostrada Sibiu–Pitești.

Această autostradă face parte din Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T) și reprezintă primul drum de mare viteză care traversează Munții Carpați, conectând Transilvania cu sudul țării și cu zona porturilor de la Marea Neagră.

Proiectul are o lungime totală de 122,11 kilometri și este împărțit în cinci secțiuni:

Sibiu – Boița (14,15 km)

Boița – Cornetu (30,35 km)

Cornetu – Tigveni (37,40 km)

Tigveni – Curtea de Argeș (9,86 km)

Curtea de Argeș – Pitești (30,35 km).

Potrivit documentului, împrumutul va putea fi tras în maximum 10 tranșe, fiecare de cel puțin 50 de milioane de euro, iar finanțarea poate acoperi până la 50% din costul total al proiectului, fără TVA și exproprieri.

Maturitatea împrumutului poate ajunge până la 27 de ani, în funcție de condițiile stabilite pentru fiecare tranșă.

Implementarea proiectului este realizată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Autostrada Sibiu – Pitești, lansată în 2020, beneficiază și de fonduri europene nerambursabile, în valoare de aproximativ 1,83 miliarde de euro, iar finalizarea lucrărilor este estimată pentru 2028.

Ambele proiecte de lege vor fi transmise Parlamentului României pentru dezbatere și adoptare, primul urmând să fie analizat în procedură de urgență.

