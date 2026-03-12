Restricții de circulație în Craiova pentru meciul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș

Primăria municipiului Craiova a anunțat instituirea unor restricții de circulație pentru desfășurarea partidei de fotbal dintre Universitatea Craiova și FC Argeș, programată vineri, 13 martie, pe Stadionul Ion Oblemenco.

Ce străzi vor fi închise

Potrivit autorităților locale, în intervalul orar 19:30 – 23:00 va fi restricționată circulația rutieră pe:

bd. Ilie Balaci, pe tronsonul cuprins între: intersecția cu bd. 1 Mai până la intersecția cu str. Râului, pe segmentul dintre str. Gheorghe Bibescu și această intersecție.



În perioada menționată, traficul rutier va fi deviat pe arterele adiacente.

Acces permis în anumite situații

Accesul în zona cu restricții va fi permis pentru:

autovehiculele cu regim de circulație prioritară,

autovehiculele care dețin tichet de acces valabil,

riveranii care nu au alt acces către proprietate,

vehiculele care transportă persoane cu dizabilități,

mașinile televiziunilor care transmit evenimentul.

Circulația pietonilor

Autoritățile au precizat că, pe durata meciului, circulația pietonilor și a vehiculelor în zona stadionului se va desfășura normal, în afara sectorului de drum restricționat.

Primăria le solicită șoferilor să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară care va fi instalată în zonă.

