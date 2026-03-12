14.5 C
Gorj: Bărbatul dispărut din Bustuchin, găsit după căutări. A fost transportat la spital

De Mariana BUTNARIU
Bărbatul a fost transportat cu ambulanța la spital, pentru a primi îngrijiri medicale

Un bărbat din comuna Bustuchin, județul Gorj, dat dispărut de familie după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors, a fost găsit în urma unor ample acțiuni de căutare desfășurate de mai multe instituții.

Potrivit polițiștilor, în seara zilei de 11 martie 2026, în jurul orei 21:40, o femeie din satul Poienița, comuna Bustuchin, a apelat numărul unic de urgență 112 și a anunțat că tatăl său, Pospai Titu, a plecat de acasă în data de 10 martie și nu a mai revenit.

Conform informațiilor oferite de familie, bărbatul le-ar fi spus că merge să încarce o cartelă telefonică, însă după plecare nu s-a mai întors la domiciliu.

Pe parcursul zilei, acesta a ținut legătura telefonic cu membrii familiei și le-a transmis că se află pe câmp, fără însă a putea preciza locul exact în care se află.

Găsit în urma acțiunilor de căutare

În urma activităților de căutare desfășurate de echipele de intervenție, bărbatul a fost identificat și recuperat, iar verificările efectuate au arătat că nu a fost victima vreunei infracțiuni.

După ce a fost găsit, acesta a fost transportat cu ambulanța la spital, pentru a primi îngrijiri medicale.

Mulțumiri pentru echipele implicate

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Gorj a transmis mulțumiri instituțiilor care au participat la acțiunile de căutare:

  • Salvamont Gorj,
  • I.S.U. Gorj,
  • I.J.J. Gorj,
  • voluntarilor care au sprijinit intervenția.

Citește și: Gorj: Bărbat de 85 de ani dispărut din Bustuchin. Poliția cere ajutorul populației

