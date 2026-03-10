CSAT se reunește miercuri. Nicușor Dan îl va primi pe Volodimir Zelenski la București

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru miercuri o ședință a Consiliul Suprem de Apărare a Țării, potrivit informațiilor apărute în presă.

Reuniunea are loc în contextul evoluțiilor de securitate din regiune, iar pe agenda discuțiilor ar putea fi incluse teme precum situația războiului din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu.

Zelenski vine în vizită oficială în România

La o zi după ședința CSAT, președintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua o vizită oficială în România, unde se va întâlni cu Nicușor Dan.

Întâlnirea dintre cei doi lideri ar urma să aibă loc la Palatul Cotroceni.

Vizita vine într-un moment sensibil pentru securitatea regională, marcat de continuarea războiului din Ucraina și de escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu.

Prima vizită oficială a lui Zelenski în România

Președintele ucrainean a mai vizitat România în octombrie 2023, când a avut prima sa vizită oficială în țara noastră după declanșarea invaziei ruse.

La acel moment, Zelenski a fost primit la Palatul Cotroceni de fostul președinte al României, Klaus Iohannis, cei doi lideri având discuții oficiale și declarații de presă comune

