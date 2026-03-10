Controversa Timothée Chalamet: cum un comentariu despre operă și balet a stârnit reacții puternice

Actorul Timothée Chalamet, considerat până de curând unul dintre „băieții de aur” ai Hollywood-ului și favorit la premiul Oscar pentru rolul din filmul Marty Supreme, se confruntă cu reacții critice după un comentariu controversat despre balet și operă.

Chalamet nu a mai câștigat niciun premiu important de la Globurile de Aur din ianuarie

Într-un interviu recent, Chalamet a spus că nu își dorește să lucreze în domenii precum baletul sau opera, unde ar fi vorba despre „a menține ceva în viață chiar dacă nimănui nu-i mai pasă”.

Deși actorul a adăugat ulterior că are „tot respectul pentru oamenii din balet și operă”, declarația a provocat o reacție puternică în lumea artistică.

Reacții dure din partea artiștilor

Mai mulți artiști din domeniul muzicii clasice și al dansului au criticat afirmațiile actorului.

Cântăreața de operă Isabel Leonard a spus că remarca lui Chalamet „spune multe despre caracterul său”, acuzându-l că face „reproșuri ieftine” altor artiști.

În același timp, unele instituții culturale au tratat situația cu umor. Seattle Opera a lansat chiar o promoție: 14% reducere la biletele pentru opera Carmen cu codul „TIMOTHEE”.

Opera și baletul pierd public, dar rămân influente

Deși reacțiile au fost puternice, datele arată că participarea la spectacole de operă și balet a scăzut în ultimii ani.

Un sondaj cultural din SUA arată că:

doar 0,7% dintre americani au mers la operă în 2022,

în 2017 procentul era 2,2%,

participarea la balet și dans live a scăzut de la 8,2% la 4,7%.

Aceste cifre sugerează că observația lui Chalamet ar putea reflecta, parțial, realitatea pieței culturale.

Impact asupra cursei pentru Oscar?

Controversa a apărut chiar înaintea ceremoniei Academy Awards, unde Chalamet este nominalizat la categoria cel mai bun actor.

Evenimentele de presă legate de Marty Supreme, inclusiv purtarea unei ținute portocalii asortate cu prietena sa, Kylie Jenner, au reușit să atragă atenția, dar s-ar putea să fi avut efectul invers

Totuși, analiștii spun că reacțiile negative nu vor influența decisiv votul, deoarece discuția a devenit virală după încheierea perioadei de votare.

În același timp, competiția s-a intensificat după ce filmul Sinners a câștigat teren, iar actorul Michael B. Jordan a devenit favorit pentru premiu

Un actor talentat, dar o imagine complicată

Criticii spun că imaginea publică a lui Chalamet a devenit contradictorie: pe de o parte, un actor talentat și serios; pe de altă parte, o celebritate tânără, asociată cu cultura pop și relația sa cu Kylie Jenner.

Unii analiști consideră că această dualitate a contribuit la reacțiile puternice din ultimele săptămâni, potrivit BBC.

