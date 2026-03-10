12.8 C
Craiova
marți, 10 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Mehedinți: Femeie reținută după ce ar fi furat bijuterii din casa surorii sale

(VIDEO) Mehedinți: Femeie reținută după ce ar fi furat bijuterii din casa surorii sale

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii din Șimian au fost sesizați, pe 9 martie, de o femeie de 54 de ani din comună, care a reclamat că sora sa i-ar fi furat mai multe bijuterii din aur din locuință.

Potrivit anchetatorilor, furtul ar fi avut loc în perioada 27 ianuarie – 1 februarie, când femeia de 49 de ani ar fi intrat fără drept în locuința surorii sale, în lipsa acesteia, și ar fi sustras bijuterii în greutate de aproximativ 25 de grame.

Prejudiciul a fost recuperat integral

În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit că bijuteriile fuseseră amanetate la o casă de amanet din municipiul Drobeta-Turnu Severin.

Bunurile au fost ridicate de polițiști și restituite proprietarei, astfel că prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

Suspecta a fost reținută pentru 24 de ore

Pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, femeia a fost reținută pentru 24 de ore.

Aceasta urmează să fie prezentată magistraților, cu propunerea unei măsuri preventive.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru furt calificat.

Citește și: Vâlcea: Mașină furată, găsită abandonată pe un câmp. Tânăr de 21 de ani reținut de polițiști

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Primăria Craiova începe atribuirea locurilor de parcare de reședință...

Primăria Municipiului Craiova anunță că, în perioada 13 martie...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA