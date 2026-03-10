(VIDEO) Mehedinți: Femeie reținută după ce ar fi furat bijuterii din casa surorii sale

Polițiștii din Șimian au fost sesizați, pe 9 martie, de o femeie de 54 de ani din comună, care a reclamat că sora sa i-ar fi furat mai multe bijuterii din aur din locuință.

Potrivit anchetatorilor, furtul ar fi avut loc în perioada 27 ianuarie – 1 februarie, când femeia de 49 de ani ar fi intrat fără drept în locuința surorii sale, în lipsa acesteia, și ar fi sustras bijuterii în greutate de aproximativ 25 de grame.

Prejudiciul a fost recuperat integral

În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit că bijuteriile fuseseră amanetate la o casă de amanet din municipiul Drobeta-Turnu Severin.

Bunurile au fost ridicate de polițiști și restituite proprietarei, astfel că prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

Suspecta a fost reținută pentru 24 de ore

Pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, femeia a fost reținută pentru 24 de ore.

Aceasta urmează să fie prezentată magistraților, cu propunerea unei măsuri preventive.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru furt calificat.

