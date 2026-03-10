12.8 C
Vâlcea: Mașină furată, găsită abandonată pe un câmp. Tânăr de 21 de ani reținut de polițiști

De Mariana BUTNARIU
Autoturismul a fost furat din fața locuinței proprietarului

Polițiștii olteni au fost sesizați, pe 8 martie, de un bărbat care a anunțat că persoane necunoscute i-au sustras autoturismul parcat în fața locuinței sale.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate rapid, oamenii legii au identificat un tânăr de 21 de ani din municipiul Caracal, județul Olt, bănuit de comiterea faptei.

Mașina a fost găsită abandonată pe un drum agricol

Suspectul i-a condus pe polițiști la locul unde se afla autoturismul, pe DN6, pe raza comunei Drăghiceni, județul Olt, unde acesta fusese abandonat pe o stradă de exploatare agricolă.

Tânărul avea asupra sa cheile mașinii în momentul depistării.

La fața locului a ajuns și proprietarul vehiculului, care a declarat că din interiorul autoturismului nu lipsesc bunuri personale.

Reținut pentru 24 de ore

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru:

  • furt calificat,
  • conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Față de suspect a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracțional.

