Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei de guvernare

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte astăzi cu liderii coaliţiei de guvernare. Întâlnirea are loc pe fondul ameninţărilor PSD legate de susţinerea proiectului de buget, dar şi al disputelor publice dintre partidele coaliţiei.

Întâlnirea, progeamată de la ora 15.00, are loc la o după ce coaliţia a convenit cu privire la reforma administraţiei, şi la modificări vizând taxele şi impozitele locale.

Liderii coaliţiei de guvernare sunt chemaţi la Cotroceni în condiţiile în care, deşi luni au convenit unor teme importante aflate în dispută – reforma administraţiei şi modificarea unor taxe şi impozite locale – PSD ameninţă că nu va vota bugetul, iar schimburile dure de replici între partide sunt frecvente şi s-au intensificat în ultima perioadă, potrivit news.ro.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat luni seară că social-democraţii nu vor vota bugetul dacă pachetul social propus de PSD nu va fi acceptat, iar investiţiile la nivel local nu vor continua la acelaşi nivel cu cel de anul trecut.

Întrebat ce va face PSD dacă propunerile la buget nu vor fi acceptate, Sorin Grindeanu a răspuns că partidul nu va vota în aceste condiţii bugetul de stat.

Fostul lider PSD Marcel Ciolacu a evocat varianta alegerilor anticipate

„Eu sper că aceste lucruri vor fi în bugetul de stat. Dacă nu vor fi, PSD-ul nu va vota bugetul”, a mai afirmat Grindeanu.

La rândul său, ministrul social-democrat al Muncii, Florin Manole, a anunţat că va demisiona din funcţie, dacă până în aprilie nu încep discuţiile cu sindicatele pe tema Legii salarizării.

Săptămâna trecută, fostul lider PSD Marcel Ciolacu a evocat varianta alegerilor anticipate.

De asemenea, întâlnirea preşedintelui cu partidele membre ale coaliţiei are loc cu câteva zile înainte de plecarea preşedintelui la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, iniţiat de preşedintele Donald Trump, unde România va fi prezentă ca observator.

Posibilă temă de discuţie este şi numirea şefilor serviciilor secrete

O altă posibilă temă de discuţie este şi numirea şefilor serviciilor secrete.

Preşedintele Nicuşor Dan declara săptămâna trecută că, în pofida faptului că există critici cu privire la actuala coaliţie de guvernare, ea ”funcţionează mai bine decât percepţia”, Dan subliniind că partidele care o compun au reuşit să ajungă la un acord asupra mai multor acte normative şi măsuri.

”Bineînţeles că în viaţă mi-ar plăcea ca multe lucruri să fie altfel decât sunt, dar, în linii mari, dincolo de atacurile continue între părţi şi percepţia, subliniez, percepţia că această coaliţie este în mare suferinţă, eu cred că în realitate, în modul în care ei funcţionează, în modul în care ajung să aibă aceeaşi opinie pe acte normative pe care şi le asumă, această coaliţie funcţionează mai bine decât percepţia”, a declarat Nicuşor Dan.

