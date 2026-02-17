Cum va fi vremea în România până la jumătatea lunii martie

Meteorologii anunță o săptămână cu temperaturi mai scăzute decât normalul în est, dar apropiate de valorile obișnuite în restul țării, urmată de perioade cu temperaturi ușor peste medie și precipitații variabile.

Până joi, meteorologii au emis mai multe coduri de ninsori și viscol, dar și de temperaturi apropiate de pragul înghețului. Inclusiv în Capitală, se estimează că se va depune un nou strat de zăpadă de cel puțin 15 centimetri.

Frigul și ninsorile au cuprins mare parte din țară, după ce o masă de aer polar a adus temperaturi negative. În nordul Moldovei s-au înregistrat – 4 grade, iar în București valorile rămân sub zero grade și pe timpul zilei.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, iar în rest se vor situa în jurul celor normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a teritoriului.