Nicușor Dan critică amânările CCR pe pensiile magistraților

Amânările succesive ale CCR în pronunțarea asupra sesizării ÎCCJ la legea privind pensiile magistraților nu face bine „nici Curții, nici imaginii pe care și-o fac românii asupra statului în general”, a declarat marţi preşedintele Nicușor Dan.

„E neplăcut că a existat această tergiversare, mai ales că e din vara acestui an. Faptul că au fost atâtea amânări succesive nu cred că a făcut bine nici Curții, nici imaginii pe care și-o fac românii asupra statului în general”, a declarat Nicușor Dan, întrebat despre subiect, într-un interviu acordat marți postului Radio România Actualități.

„Mi-aș dori ca proiectul să treacă și toate lucrurile să fie puse în practică. Orice fel de opinie juridică care să fie în contradicție cu altă opinie juridică, a Guvernului, e normal să existe. Dar momentul în care decizia să fie luată trebuia să fie mult mai devreme”, a completat președintele Dan.

„A existat bună credință din partea Guvernului“

Chestionat ce ar însemna o admitere a sesizării de neconstituționalitate a CCR, șeful statului a răspuns: „Vorbim general, ca să nu anticipăm”. „Dreptul nu e o știință 100% exactă. Există interpretări care pot să fie diferite. A existat bună credință din partea Guvernului. Dacă se va întâmpla să fie neconstituțional textul propus de Guvern, asta nu înseamnă nici reaua credință a Guvernului, nici a CCR, numai că procesul acesta trebuia încheiat mult mai devreme”, a completat el.

Curtea Constituțională a amânat pentru a cincea oară o decizie cu privire la pensiile magistraților

Curtea Constituțională a amânat pentru a cincea oară o decizie cu privire la pensiile magistraților. Noua dată anunțată este 18 februarie. Până acum au apărut mai multe obstacole, ultimul – judecătorul Gheorghe Stan a cerut concediu paternal. Acesta s-a prezentat însă miercuri la ședința Curții. Instanța supremă, condusă de Lia Savonea, vrea ca CCR să ceară lămuriri de la Curtea Europeană de Justiție. De asemenea, o decizie este așteptată de la Curtea de Apel București în cazul primelor cereri de suspendare din funcții a doi judecători CCR.

