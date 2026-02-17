Nicușor Dan critică amânările CCR pe pensiile magistraților

2.9 C
De Magda Dragu
Amânările succesive ale CCR în pronunțarea asupra sesizării ÎCCJ la legea privind pensiile magistraților nu face bine „nici Curții, nici imaginii pe care și-o fac românii asupra statului în general”, a declarat marţi preşedintele Nicușor Dan.

„E neplăcut că a existat această tergiversare, mai ales că e din vara acestui an. Faptul că au fost atâtea amânări succesive nu cred că a făcut bine nici Curții, nici imaginii pe care și-o fac românii asupra statului în general”, a declarat Nicușor Dan, întrebat despre subiect, într-un interviu acordat marți postului Radio România Actualități.

„Mi-aș dori ca proiectul să treacă și toate lucrurile să fie puse în practică. Orice fel de opinie juridică care să fie în contradicție cu altă opinie juridică, a Guvernului, e normal să existe. Dar momentul în care decizia să fie luată trebuia să fie mult mai devreme”, a completat președintele Dan.

„A existat bună credință din partea Guvernului“

Chestionat ce ar însemna o admitere a sesizării de neconstituționalitate a CCR, șeful statului a răspuns: „Vorbim general, ca să nu anticipăm”. „Dreptul nu e o știință 100% exactă. Există interpretări care pot să fie diferite. A existat bună credință din partea Guvernului. Dacă se va întâmpla să fie neconstituțional textul propus de Guvern, asta nu înseamnă nici reaua credință a Guvernului, nici a CCR, numai că procesul acesta trebuia încheiat mult mai devreme”, a completat el.

Curtea Constituțională a amânat pentru a cincea oară o decizie cu privire la pensiile magistraților

Curtea Constituțională a amânat pentru a cincea oară o decizie cu privire la pensiile magistraților. Noua dată anunțată este 18 februarie. Până acum au apărut mai multe obstacole, ultimul – judecătorul Gheorghe Stan a cerut concediu paternal. Acesta s-a prezentat însă miercuri la ședința Curții. Instanța supremă, condusă de Lia Savonea, vrea ca CCR să ceară lămuriri de la Curtea Europeană de Justiție. De asemenea, o decizie este așteptată de la Curtea de Apel București în cazul primelor cereri de suspendare din funcții a doi judecători CCR.

