Dan Mihalache, rechemat din postul de ambasador al României în Cipru

Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul privind rechemarea lui Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Cipru, informează Administrația Prezidențială.

Mihalache a fost în trecut consilier al fostului președinte Klaus Iohannis și ambasador în Regatul Unit. În plus, decizia de a-l rechema de la post vine în contextul în care Cipru a preluat de la 1 ianuarie președinția Consiliului Uniunii Europene.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, decretul privind rechemarea domnului Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Cipru”, a transmis marți Administrația Prezidențială.

Mandatul de ambasador durează 4 ani

De regulă, mandatul de ambasador durează 4 ani, iar ulterior, acesta este rechemat la post și este fie trimis în altă țară, fie păstrat în centrală.

El a fost numit în funcția de ambasador al României în Cipru în ianuarie 2021, prin decretul fostului președinte Klaus Iohannis. Înainte, între 2016 și 2020 a fost ambasador în Regatul Unit. El a ocupat și funcția de șef al cancelariei lui Klaus Iohannis timp de aproape doi ani, în primul mandat al fostului președinte.

