TUI Group intră oficial pe piața din România: întâlnire la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Sebastian Ebel, CEO al TUI Group, în contextul intrării oficiale a companiei pe piața din România.

Reprezentanții TUI Group au prezentat strategia de dezvoltare în România, subliniind oportunitățile de colaborare în domeniul turismului și al investițiilor.

Planurile includ:

Vacanțe charter,

Sejururi pentru familii,

Circuite culturale,

City-break-uri.

Intrarea directă pe piața românească marchează un pas important, în condițiile în care până în 2025 compania a avut doar o prezență indirectă, concentrată în special pe litoral și zona de retail.

Litoral, munte și regiuni culturale – priorități pentru dezvoltare

Premierul Ilie Bolojan a salutat interesul investițional și a subliniat importanța consolidării parteneriatelor internaționale pentru:

Modernizarea și diversificarea ofertei turistice

Creșterea competitivității României ca destinație

Valorificarea zonelor montane și a litoralului românesc

Dezvoltarea regiunilor cu specific cultural

În cadrul discuțiilor a fost analizată și posibilitatea dezvoltării aeroporturilor pentru a susține curse aeriene și a îmbunătăți conectivitatea turistică.

Hub IT în România și noi locuri de muncă

Un element important anunțat în cadrul întâlnirii este decizia de înființare a unui hub IT dedicat în România, locația urmând să fie stabilită ulterior.

Au fost discutate:

Crearea de locuri de muncă

Extinderea activităților în zona serviciilor IT

Investiții în infrastructură și servicii

Calendarul estimativ de implementare

Premierul a transmis un mesaj clar de susținere a investițiilor sustenabile și a dezvoltării economice pe termen lung.

10 milioane de euro pentru promovarea turismului românesc

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat consolidarea managementului destinațiilor turistice și intensificarea activităților de marketing.

Prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), vor fi alocate 10 milioane de euro pentru susținerea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD), inclusiv pentru promovarea zonei Mării Negre.

Citește și: Accident rutier în Slatina: un autoturism s-a lovit de un stâlp și un copac, doi răniți