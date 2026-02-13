Accident rutier în Slatina: un autoturism s-a lovit de un stâlp și un copac, doi răniți

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, azi noapte, prin apel 112 cu privire la un accident rutier pe strada Artileriei din municipiul Slatina.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina. S-a constatat că un autoturism condus de un tânăr de 26 de ani, din Slatina, a intrat în coliziune cu un stâlp de iluminat și un copac de pe marginea drumului.

În urma accidentului, conducătorul auto și un pasager au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Testarea cu aparatul etilometru a arătat că șoferul nu se afla sub influența alcoolului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale evenimentului, fiind întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

