(VIDEO) Nicușor Dan: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea prețului energiei

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, după participarea la reuniunea informală a Consiliului European, că printre subiectele abordate se numără competitivitatea statelor europene în competiţia economică globală, sistemul unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa, dar şi politicile economice care să contracareze practicile neconcurenţiale.

”Azi s-au stabilit nişte termene pentru întâlniri viitoare. Va fi un Consiliu în 18-19 martie şi acolo Comisia s-a angajat să vină cu mai multe propuneri legate de stabilirea preţului energiei, una din priorităţi fiind coborârea preţului energiei. De asemenea, Comisia s-a angajat să vină, în aprilie acest an, cu o propunere pentru aşa-numitul al 28-lea regim pentru companii, adică un sistem unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa, şi, de asemenea, cu promisiunea că acest regim îl vom avea la sfârşitul anului 2026”, a declarat Nicuşor Dan, joi seară, la finalul reuniunii informale a Consiliului European, potrivit news.ro.

Vor exista reglementări privind emiterea certificatelor pentru gazele cu efect de seră

Potrivit acestuia, în iunie acest an vor exista reglementări privind emiterea certificatelor pentru gazele cu efect de seră. Preşedintele a anunţat că s-a discutat şi despre competitivitatea statelor europene.

”Pe partea de competitivitate externă a existat un acord al tuturor participanţilor în sensul că nu dorim o piaţă protecţionistă în Europa, în schimb, ca răspuns la anumite practici neconcurenţiale, Europa trebuie să răspundă foarte repede pentru a proteja anumite sectoare economice, cum s-a întâmplat şi reacţia Europei nu a fost totdeauna cea mai rapidă”, a afirmat preşedintele.

România îşi doreşte companii care să investească, însă a subliniat că este nevoie de digitalizare a infrastructurii

El a spus că România îşi doreşte companii care să investească, însă a subliniat că este nevoie de digitalizare a infrastructurii pentru ca România să devină atractivă, iar firmele să poată interacţiona digital cu autorităţile statului.

”S-a vorbit de piaţa unică (…) s-a vorbit de obiectivul ambiţios de termina în sfârşit această piaţă unică. În momentul acesta suntem la jumătate, în sensul că nu există o adevărată piaţă unică a băncii şi a capitalurilor, nu există o piaţă unică pe zona de telecomunicaţii şi nu există o piaţă unică pe zona de tehnologie, acolo unde suntem direct interesaţi”, a spus preşedintele.

