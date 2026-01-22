Atac dur al lui Marcel Ciolacu la adresa premierului Ilie Bolojan. Guvernul răspunde: „Nu se minte”

Fostul premier și lider PSD Marcel Ciolacu a lansat un atac fără precedent la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că a „ordonat o scamatorie contabilă” și că a „premeditat totul” pentru a masca lipsa unei reduceri reale a deficitului bugetar.

Acuzațiile au fost formulate într-o postare pe Facebook și au fost reluate public de mai mulți lideri ai Partidul Social Democrat, inclusiv de președintele partidului, Sorin Grindeanu.

Ciolacu: „Ai mințit românii și partenerii de guvernare”

Marcel Ciolacu susține că Guvernul ar fi recurs la artificii contabile, prin mutarea unor cheltuieli de investiții din împrumuturi PNRR în granturi, pentru a crea impresia reducerii deficitului:

„Ai tăiat banii gravidelor și pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat și ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput ești.”

Fostul premier afirmă că mandatul lui Ilie Bolojan a adus inflație ridicată, scăderea puterii de cumpărare și o economie în declin.

Răspunsul Guvernului: „Premierul României nu minte”

Joi, la finalul ședinței de Guvern, purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, a respins ferm acuzațiile venite din partea PSD.

„În mod sigur Guvernul României și premierul României nu mint. Asta v-o spun de principiu pentru orice. Nu se minte”, a declarat Ioana Dogioiu.

Aceasta a precizat că nu poate comenta atacuri politice, inclusiv cele venite din interiorul coaliției, dar a subliniat situația dificilă în care se afla România la începutul mandatului Guvernului Bolojan.

Guvernul invocă riscul retrogradării României la „junk”

Potrivit purtătoarei de cuvânt, la preluarea mandatului:

România era în iminentă degradare la categoria „junk” din partea agențiilor de rating,

exista riscul suspendării fondurilor europene,

„La finalul anului 2025, avem fondurile europene stabilizate, PNRR repus pe roate, un deficit bugetar mai mic decât cel de 8,4% negociat cu Comisia Europeană și dobânzi mai mici la care se împrumută România, pentru că încrederea piețelor a fost restabilită”, a explicat Dogioiu.

Atacuri în serie din PSD

Criticile la adresa premierului au fost reluate și de alți lideri PSD:

Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3 CNN că românii au fost victimele unei „scamatorii, dar mai elaborate”.

Lia Olguța Vasilescu a pus sub semnul întrebării rămânerea PSD la guvernare.

Claudiu Manda a afirmat că premierul „nu se consultă cu nimeni” și că PSD încearcă să corecteze unele măsuri.

Tensiuni tot mai mari în coaliție

Declarațiile recente indică tensiuni majore în interiorul coaliției de guvernare, PSD sugerând că nu mai acceptă un rol marginal în luarea deciziilor, în condițiile în care deține aproape jumătate din susținerea parlamentară a Executivului.

Conflictul deschis dintre fostul premier și actualul șef al Guvernului marchează una dintre cele mai dure confruntări politice din actualul ciclu guvernamental.

