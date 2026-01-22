2.3 C
Craiova
joi, 22 ianuarie, 2026
Un spectacol pentru întreaga familie: „Micuța Dorothy", la Opera Craiova

Un spectacol pentru întreaga familie: „Micuța Dorothy”, la Opera Craiova

De Mariana BUTNARIU

Spectatorii de toate vârstele sunt invitați, sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 17:00, în sala Cercul Militar Craiova pentru a descoperi farmecul spectacolului „Micuța Dorothy”, musicalul pentru copii prezentat de Opera Română Craiova.

🌈 Un musical plin de culoare și sensibilitate

Compus de Marius Țeicu, pe un libret semnat de Silvia Kerim, spectacolul aduce pe scenă tărâmul fermecat al Vrăjitorului din Oz, într-o producție muzicală care celebrează:

  • curajul
  • prietenia
  • bucuria de a trăi
  • dorința de a reveni acasă

🎶 Distribuție de excepție

Reprezentația îi reunește pe artiștii Operei Craiova:

  • Anca Țecu – Dorothy
  • Loredana Nicola – Țic Țic
  • Alexandru Chera – Omul de paie
  • Laurențiu Nicu – Omul de tinichea
  • Robert Vladu – Leul
  • Daniel Cornescu – Prezentatorul / Vrăjitorul Oz
  • Ruxandra Andruță – Zâna albă
  • Edith Mag – Vrăjitoarea Zug Zeg
  • Gabriel Marciu – Maimuțoiul șef
  • Say Ufuk Gengis – Paznicul
  • Olguța Ilie – Șiretlic
  • Alexandra Iordache – Zâna verde

Alături de Baletul Operei Române Craiova, aceștia creează un spectacol dinamic, plin de farmec și emoție.

👨‍👩‍👧‍👦 O invitație pentru toate generațiile

„Micuța Dorothy” este o invitație adresată copiilor, părinților și bunicilor, de a redescoperi frumusețea poveștilor prin muzică, dans și emoție artistică, într-un spectacol care aduce zâmbete și lecții valoroase pentru toate vârstele.

