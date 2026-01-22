Un spectacol pentru întreaga familie: „Micuța Dorothy”, la Opera Craiova

Spectatorii de toate vârstele sunt invitați, sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 17:00, în sala Cercul Militar Craiova pentru a descoperi farmecul spectacolului „Micuța Dorothy”, musicalul pentru copii prezentat de Opera Română Craiova.
🌈 Un musical plin de culoare și sensibilitate
Compus de Marius Țeicu, pe un libret semnat de Silvia Kerim, spectacolul aduce pe scenă tărâmul fermecat al Vrăjitorului din Oz, într-o producție muzicală care celebrează:
- curajul
- prietenia
- bucuria de a trăi
- dorința de a reveni acasă
🎶 Distribuție de excepție
Reprezentația îi reunește pe artiștii Operei Craiova:
- Anca Țecu – Dorothy
- Loredana Nicola – Țic Țic
- Alexandru Chera – Omul de paie
- Laurențiu Nicu – Omul de tinichea
- Robert Vladu – Leul
- Daniel Cornescu – Prezentatorul / Vrăjitorul Oz
- Ruxandra Andruță – Zâna albă
- Edith Mag – Vrăjitoarea Zug Zeg
- Gabriel Marciu – Maimuțoiul șef
- Say Ufuk Gengis – Paznicul
- Olguța Ilie – Șiretlic
- Alexandra Iordache – Zâna verde
Alături de Baletul Operei Române Craiova, aceștia creează un spectacol dinamic, plin de farmec și emoție.
👨👩👧👦 O invitație pentru toate generațiile
„Micuța Dorothy” este o invitație adresată copiilor, părinților și bunicilor, de a redescoperi frumusețea poveștilor prin muzică, dans și emoție artistică, într-un spectacol care aduce zâmbete și lecții valoroase pentru toate vârstele.
Citește și: Activități preventive desfășurate de jandarmi și polițiști la Liceul „Carol I” din Craiova