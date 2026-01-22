Un spectacol pentru întreaga familie: „Micuța Dorothy”, la Opera Craiova

Spectatorii de toate vârstele sunt invitați, sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 17:00, în sala Cercul Militar Craiova pentru a descoperi farmecul spectacolului „Micuța Dorothy”, musicalul pentru copii prezentat de Opera Română Craiova.

🌈 Un musical plin de culoare și sensibilitate

Compus de Marius Țeicu, pe un libret semnat de Silvia Kerim, spectacolul aduce pe scenă tărâmul fermecat al Vrăjitorului din Oz, într-o producție muzicală care celebrează:

curajul

prietenia

bucuria de a trăi

dorința de a reveni acasă

🎶 Distribuție de excepție

Reprezentația îi reunește pe artiștii Operei Craiova:

Anca Țecu – Dorothy

– Dorothy Loredana Nicola – Țic Țic

– Țic Țic Alexandru Chera – Omul de paie

– Omul de paie Laurențiu Nicu – Omul de tinichea

– Omul de tinichea Robert Vladu – Leul

– Leul Daniel Cornescu – Prezentatorul / Vrăjitorul Oz

– Prezentatorul / Vrăjitorul Oz Ruxandra Andruță – Zâna albă

– Zâna albă Edith Mag – Vrăjitoarea Zug Zeg

– Vrăjitoarea Zug Zeg Gabriel Marciu – Maimuțoiul șef

– Maimuțoiul șef Say Ufuk Gengis – Paznicul

– Paznicul Olguța Ilie – Șiretlic

– Șiretlic Alexandra Iordache – Zâna verde

Alături de Baletul Operei Române Craiova, aceștia creează un spectacol dinamic, plin de farmec și emoție.

👨‍👩‍👧‍👦 O invitație pentru toate generațiile

„Micuța Dorothy” este o invitație adresată copiilor, părinților și bunicilor, de a redescoperi frumusețea poveștilor prin muzică, dans și emoție artistică, într-un spectacol care aduce zâmbete și lecții valoroase pentru toate vârstele.

