Activități preventive desfășurate de jandarmi și polițiști la Liceul „Carol I” din Craiova

Jandarmii doljeni, prin Compartimentul „Prevenirea și Combaterea Faptelor Antisociale”, au desfășurat, ieri, împreună cu polițiști ai Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, activități preventive la Liceul Carol I din Craiova.

Programe dedicate siguranței în mediul școlar

Acțiunile au avut ca scop prevenirea delincvenței juvenile și a violenței în mediul școlar, fiind desfășurate în cadrul următoarelor programe:

Școala ta, în siguranță!

Alege să fii fair-play!

MAI multă grijă, MAI multă siguranță!

Mesaje transmise elevilor

Pe parcursul întâlnirilor, elevilor le-au fost prezentate:

consecințele legale ale faptelor antisociale,

importanța respectării regulilor de conviețuire socială,

necesitatea adoptării unui comportament responsabil, atât în unitățile de învățământ, cât și în comunitate.

Dialogul direct cu jandarmii și polițiștii a avut rolul de a crește gradul de conștientizare al tinerilor cu privire la riscurile comportamentelor deviante.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj au transmis că aceste activități vor continua, în colaborare cu celelalte instituții abilitate, pentru creșterea siguranței în mediul școlar și prevenirea faptelor antisociale în rândul tinerilor.

