Restricții de circulație în Craiova, pentru meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani

Primăria Municipiului Craiova anunță instituirea unor restricții de circulație în municipiu, cu ocazia partidei de fotbal dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani, care va avea loc sâmbătă, 24 ianuarie 2026, pe Stadionul Ion Oblemenco.

⏰ Intervalul orar al restricțiilor

📅 24.01.2026

🕖 19:00 – 22:30

🚫 Sector de drum restricționat

În intervalul menționat, se va restricționa circulația rutieră pe:

Bulevardul Ilie Balaci, tronsonul cuprins: între intersecția cu Bulevardul 1 Mai și strada Gheorghe Bibescu, până la intersecția cu strada Râului.



Traficul rutier va fi deviat pe arterele adiacente.

🚗 Acces permis în zona restricționată

Accesul va fi permis pentru:

mijloacele de transport în comun,

autovehiculele cu regim de circulație prioritară,

vehiculele care dețin tichet de acces valabil,

riverani, dacă nu au alt acces către proprietate,

autovehiculele care transportă persoane cu handicap,

autovehiculele televiziunilor care transmit evenimentul.

🔹 Pe durata desfășurării meciului, circulația pietonilor și a vehiculelor în zona stadionului se va desfășura normal.

⚠️ Recomandare pentru șoferi

Autoritățile solicită conducătorilor auto să circule cu atenție sporită și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă.

