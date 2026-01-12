Proiect în Parlament: Un deputat PNL vrea legalizarea și taxarea prostituției

Un proiect depus în Parlament de către deputatul PNL, Ion Iordache, prevede legalizarea și impozitarea prostituției. Iordache a subliniat că, în prezent, aceste activități se desfășoară în „zona neagră”, fără controale sanitare, protecție juridică și sub influența rețelelor de trafic de persoane.

Întrebat luni, dacă a vorbit cu premierul Ilie Bolojan despre acest proiect, semnat de parlamentari PNL, dar și un parlamentar social-democrat, Iordache a răspuns că „au fost consultări și cu ONG-uri și discuții cu oameni din zona bisericii”, potrivit antena3.ro.

Ce prevede proiectul de lege depus în Parlament

„Am inițiat un proiect de lege pentru reglementarea autorizarea și controlul activităților de natură sexuală. Știu că este un subiect sensibil, dar am ales asumarea. În România, aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în „zona neagră”: fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane.

Am ales reglementarea în locul ipocriziei.

Mulți vor spune că există „alte priorități”. Însă protejarea sănătății publice și combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorități secundare. Statul are obligația să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră.

Legea propune un control riguros, nu o promovare a activității:

-Sănătate publică prin controale medicale periodice obligatorii pentru a stopa răspândirea bolilor.

-Lupta împotriva traficului prin instrumente reale pentru poliție și justiție de a identifica și pedepsi exploatarea.

– Protecția comunității prin reguli stricte de amplasare a spațiilor, la distanțe clare față de școli, parcuri și lăcașuri de cult.

-Siguranță juridică prin activitate desfășurată exclusiv de persoane majore, voluntare și autorizate.

State precum Germania, Olanda, Austria, Elveția sau Grecia au înțeles că doar prin legalitate poți scoate oamenii din mâinile traficanților. În lipsa unei legi, statul român rămâne un spectator neputincios în fața abuzurilor.

Le mulțumesc colegilor care au înțeles necesitatea reglementării și importanța demersului fiind inițiatori alaturi de mine.

Alegem împreună responsabilitatea în locul haosului și controlul în locul indiferenței”, a scris Ion Iordache pe Facebook.

Legea poate fi îmbunătățită și urmează un parcurs legislativ

Întrebat dacă a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre acest proiect, Ion Iordache a evitat să răspundă.

„Legea își propune să rezolve o problemă de sănătate publică, de protecție juridică pentru persoanele care practică, și un cadru legal de reglementare și de aplicare a legii pentru acest fenomen și bineînțeles și scoaterea din zona de activitate făcută la negru. Sunt aspecte care le-am clarificat în această lege.

Legea poate fi îmbunătățită și urmează un parcurs legislativ pe care îl urmează fiecare inițiativă legislativă, absolut toți colegii cu care am discutat consideră că este un moment potrivit pentru a dezbate acest fenomen. Au fost mai multe discuții, au fost consultări și cu ONG-uri, am avut și discuții cu oameni din zona bisericii“, a precizat Ion Iordache, potrivit antena3.ro.

