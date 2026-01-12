-3.4 C
Craiova
luni, 12 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateIndicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,06% pe an

Indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,06% pe an

De Magda Dragu
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,06% pe an
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,06% pe an

Conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, luni, la 6,06% pe an, de la 6,10% pe an în ședința precedentă.

La începutul anului trecut, indicele era de 5,92% pe an. Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 6,17% pe an, de la 6,23% cât a fost vineri, iar ROBOR la 12 luni a coborât la 6,40% de la 6,44%, potrivit Agerpres.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul III 2025. 

Citeşte şi: Câștiguri record la Pilonul II în 2025

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA