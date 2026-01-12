Câștiguri record la Pilonul II în 2025

Pilonul 2 de pensii private a înregistrat rezultate record în 2025, a transmis luni Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). Fondurile de pensii administrate privat (Pilon II) au plătit doar anul trecut peste 2,65 miliarde de lei, mai mult decât dublu față de anul 2024 către 88.000 de beneficiari (participanți și moștenitori), a anunțat luni APAPR.

Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au obținut în 2025 un randament mediu de 19,2%, cel mai bun rezultat anual din istoria de aproape 18 ani a sistemului, notează pilonul2.ro.

Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor, adică activele nete, au ajuns la 201,6 miliarde de lei (39,5 miliarde de euro) la finele anului 2025, de asemenea un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024.

La Pilonul 2 sunt înscriși 8,4 milioane de români

La Pilonul 2 sunt înscriși 8,4 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (cca. 4,6 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%, potrivit hotnews.ro. Banii din Pilonul 2 sunt al doilea cel mai valoros activ financiar al populaţiei, după depozitele bancare, precum și singura sursă de economisire pe termen lung pentru români, în special cei cu venituri mici.

Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 39,5 miliarde de euro la finele anului 2025

Sumele acumulate în Pilonul 2 au ajuns la finele anului 2025 la 10,5% din Produsul Intern Brut al țării.

Mai exact, activele nete, adică banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor, au ajuns la 201,6 miliarde de lei (39,5 miliarde de euro) la finele anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024.

Din activele nete de 201,6 miliarde de lei, mai bine de o treime reprezintă câștigul net obținut din investițiile realizate de administratorii fondurilor de pensii private: 75,4 mld. lei (14,8 mld. euro), în plus față de contribuțiile primite în administrare.

Pe întreaga durată de funcționare (2008-2025), fondurile de pensii private din Pilonul 2 au înregistrat un randament mediu anual de 8,3%, mult superior ratei medii anuale a inflației de 4,7% din aceeași perioadă, conform calculelor APAPR.

De exemplu, un român care câștigă salariul mediu pe economie și a contribuit la Pilonul 2 în fiecare lună de la început și până în prezent are în contul personal o sumă totală de aproximativ 55.662 de lei, din care 64% sunt contribuțiile virate și 36% câștigul adăugat în timp de randamentele investiționale. Această sumă s-a dublat în ultimii 3 ani și este de aproape 7 ori mai mare decât în urmă cu 10 ani. E

Estimările APAPR arată că deja 1,1 milioane de români au în conturile personale de Pilon 2 sume de peste 50.000 de lei.

Plățile făcute până acum la Pilonul II

Fondurile de pensii din Pilonul 2 au realizat deja un număr de 300.000 de plăţi către beneficiari (participanți și moștenitori), sumele plătite fiind în valoare totală de 5,9 miliarde de lei în perioada 2008-2025. Doar în 2025, sumele plătite au fost de 2,65 miliarde de lei (mai mult decât dublu față de 2024), către 88.000 de beneficiari, spune APAPR.

Cum scoţi banii de la Pilonul 2 de pensii

Potrivit legislației în vigoare, Pilonul 2 face plăți către beneficiari în trei situații:

când participantul obține decizia de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public;

când participantul obține decizia de pensionare pentru invaliditate din sistemul public (indiferent de gradul de invaliditate);

în cazul nefericit al decesului participantului, situație în care activul acumulat de participant în contul personal din Pilonul 2 este plătit către moștenitorii săi legali sau testamentari.

Pe parcursul întregului an 2026 este încă în vigoare legislația actuală de plată, care prevede două opțiuni: fie încasarea întregii sume acumulate ca plata unică, fie eșalonarea acesteia ca plăți lunare egale, pe durata a cel mult 5 ani (maxim 60 de plăți lunare egale), subliniază APAPR.

Noua lege de plată a pensiilor private (Legea 2/2026), prin care beneficiarii de pensie privată pot retrage 30% din bani într-o singură tranșă, iar restul lunar timp de 8 ani, va intra în vigoare abia începând cu data de 5 ianuarie 2027, a mai precizat asociația administratorilor fondurilor de pensii private.

