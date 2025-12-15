Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut cu votul aliaților PSD 

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni, de Senat, cu 74 de voturi ”pentru” şi 43 de voturi contra. S-a înregistrat şi o abţinere. Moţiunea a trecut cu voturile parlamentarilor PSD, care au votat împotriva ministrului USR, deşi fac parte din aceeaşi coaliţie de guvernare.

Senatorii au adoptat, luni, moţiunea simplă depusă de Opoziţie şi intitulată „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, potrivit news.ro. Moţiunea a fost aprobată cu voturile senatorilor PSD. S-au înregistrat 74 de voturi ”pentru”, 43 de voturi contra şi o abţinere.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunţat în plen că PSD va vota moţiunea împotriva ministrului USR. Potrivit prevederilor legale, moţiunea simplă nu are ca efect demiterea ministrului vizat, ca în cazul moţiunii de cenzură, acest tip de moţiunea neavând efecte juridice.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat că ministrul Diana Buzoianu este ”un Dorel obraznic, un Dorel impertinent“

Senatorul PSD Daniel Zamfir declara, la dezbaterea moţiunii, că votul parlamentarilor PSD este pentru oamenii care i-au trimis în Parlament. ”Este datoria noastră să-i reprezentăm şi toţi colegii mei care au vorbit în circumscripţii, cetăţenii le-au cerut să voteze împotriva Ministrului Mediului”, a arătat el. Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat că ministrul Diana Buzoianu este ”un Dorel obraznic, un Dorel impertinent, care se răsteşte şi care acuză isteric pe cei pe care o acuză pentru gafele ei monumentale”, a completat el.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii, că iniţiativa Opoziţiei nu este un document politic, ci este mai degrabă un film prost, fără scenariu, fără acţiune şi cu foarte mult fum, o moţiune Bambilici, cerută de PSD şi executată de AUR şi S.O.S. Buzoianu a anunţat că va continua curăţenia şi reformele şi atâta timp cât va rămâne la Ministerul Mediului, nimeni nu o să poată să o şantajeze cu funcţia, pentru că nu le convine lor că zboară oamenii lor incompetenţi din funcţii de la nivel local.

