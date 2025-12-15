Mai multe persoane au fost implicate un scandal cu violențe în Craiova

Secția 4 Poliție Craiova a fost sesizată, în seara de 14 decembrie, în jurul orei 23.00, de un tânăr, de 31 de ani, din Craiova, cu privire la faptul că mai multe persoane necunoscute ar fi venit la locuința sa, situată pe strada Deceneu, și i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, ocazie cu care a fost găsit apelantul și trei femei cu vârste cuprinse între 26 și 36 de ani.

„Din cercetările efectuate, s-a stabilit că între apelant și cele trei femei a avut un schimb de replici, pe fondul unei datorii bănești, aceștia adresându-și reciproc cuvinte și expresii jignitoare.

Ulterior, la locuința apelantului ar fi venit alte persoane, care i-ar fi adresat acestuia amenințări cu acte de violență, fiind provocate distrugeri elementelor de caroserie ale unui autoturism“, potrivit IPJ Dolj.

Au fost emise trei ordine de protecție provizorii

În conformitate cu prevederile legale, polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, atât apelantului, cât și unui alt bărbat, de 53 de ani, rezultând că există un risc iminent asupra vieții și integrității corporale a acestora, fiind emise trei ordine de protecție provizorii față de trei bărbați de 41, 46 și 48 de ani, toți din Craiova.

Totodată, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și distrugere, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale.

