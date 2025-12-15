Viteză record în Craiova. Un tânăr de 19 ani, prins circulând cu 179 km/h în oraş

Un tânăr de 19 ani a fost prins de poliţişti circulând cu mașina cu viteza de 179km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h.

Şoferul a fost înregistrat de aparatul radar, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Nicolae Romanescu, din municipiul Craiova, cu viteza de 179 km/h, potrivit IPJ Dolj.

„Nu este o greșeală. Nu este „teribilism”. Este o ruletă rusească pe drumurile publice. La 179 km/h nu mai există frână, nu mai există reacție, nu mai există a doua șansă. Există doar impact, sirene, familii distruse și vieți curmate înainte să înceapă“, conformunei postări pe facebook a Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

