(VIDEO) Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului a picat

Moțiunea de cenzură depusă de parlamentarii opoziției a fost respinsă după ce a primit doar 139 de voturi pentru. Erau necesare 232 de voturi pentru ca Executivul să fie demis. Deputații și senatorii din PSD, PNL, USR și UDMR au rămas în bănci la vot.

Pentru a fi adoptată de Parlament, moţiunea de cenzură trebuia să fie votată de majoritatea senatorilor şi deputaţilor, respectiv minimum de 232 de voturi ”pentru”.

Moţiunea de cenzură intitulată ”România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” a fost dezbătută şi votată, luni după-amiază, de plenul celor două Camere ale Parlamentului, conform news.ro

Premierul Ilie Bolojan afirma, săptămâna trecută, că nu are emoţii în privinţa acestei moţiuni. ”Indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea noi, problemele cu care se confruntă România nu dispar”, atrăgea el atenţia.

