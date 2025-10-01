17.3 C
Întrevedere la Palatul Victoria: Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu

De Mariana BUTNARIU
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova.

Discuțiile au vizat situația politică de la Chișinău după recentele alegeri parlamentare, câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune pro-europeană. Premierul român l-a felicitat pe Igor Grosu pentru succesul electoral și pentru sprijinul popular obținut de parcursul european al Republicii Moldova.

Teme de cooperare

Cei doi oficiali au analizat perspectivele de consolidare a relațiilor bilaterale, cu accent pe:

  • continuarea și extinderea proiectelor de conectivitate și cooperare transfrontalieră;
  • intensificarea relațiilor economice dintre România și Republica Moldova;
  • sprijinul constant al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Premierul Ilie Bolojan a reafirmat angajamentul României de a susține Chișinăul pe drumul european și de a consolida parteneriatul strategic dintre cele două state.

